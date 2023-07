Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Lundi 10 juillet

Bon, c’est bien beau ces histoires d’interview qui irritent le vestiaire parisien, ou de sondage qui témoigne de la baisse de la cote de popularité du héros de notre saga chez les Français. Mais en fait, une seule question compte : où jouera le capitaine des Bleus la saison prochaine ? Et pour Ramon Alvarez de Mon, c’est (presque) certain : il évoluera au Real Madrid.

🚨 El REAL MADRID CREE que la NEGOCIACIÓN MBAPPE-PSG está llegando a su FIN.https://t.co/UALvZZQCQu — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) July 10, 2023



Le Galicien est un journaliste multicarte, fan assumé du Real, et auteur d’un livre sur son président Florentino Perez, fièrement exposé en arrière-plan dans ses vidéos sur YouTube. Dans la dernière, publiée ce lundi, il indique que le PSG supporte très mal le feuilleton Mbappé en cours. « Le Qatar est inquiet pour son image », explique Alvarez de Mon, qui affirme que le club a fait trois propositions de prolongation à son très cher attaquant, toutes rejetées.

Comme il est hors de question de laisser leur vedette partir libre au terme de son bail actuel, en juin prochain, QSI et Paris ont acté sa vente. Selon le journaliste espagnol, Mbappé récupérerait dans l’affaire une partie de la prime de fidélité (80 millions d’euros) incluse dans son contrat actuel s’il reste au club en 2023-2024, alors que le Real est « prêt financièrement » pour « le recrutement le plus important de son histoire ». Pour l’instant, Eden Hazard, arrivé de Chelsea en 2019 pour 115 millions, reste le transfert le plus cher de l’histoire de la Maison Blanche. Et un énorme fiasco, mais ce n’est pas le sujet ici.

Le dénouement de cette affaire serait « imminent », « dans la semaine ou au début de la suivante ». Idéalement, avant le départ du PSG en tournée au Japon, le 22 juillet.

Crédibilité : 60 %. Oui, des annonces d’arrivées « imminentes » de Mbappé au Real, il va finir par y en avoir autant que de poils sur le corps de mon chat. Mais le dit Ramon Alvarez de Mon avait déjà prophétisé en juillet 2021 dans l’émission El Chiringuito la fin de l’aventure de Lionel Messi au Barça, étranglé par les dettes. Le 10 août suivant, l’Argentin signait au PSG.

Mbappomètre : L’aiguille penche vers Florentino, tant il semble improbable que Mbappé puisse rester à Paris avec tout ce qui se passe. Même si la magie du foot et celle du porte-monnaie sans fond du Qatar peuvent encore opérer, allez savoir.