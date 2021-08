Messi au PSG EN DIRECT : «Je vais jouer avec les meilleurs»... Les premiers mots de la Pulga à Paris

11h09 : NAK : « Je suis très heureux et fier de présenter Leo Messi en tant que joueur du PSG. C'est une journée incroyable et historique pour le club et le monde du football. C'est un moment fantastique, chacun connaît Leo, c'est le seul joueur qui a gagné 6 Ballons d'or. Leo rend le football magique et c'est un vainqueur. »