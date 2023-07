Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Dimanche 9 juillet

Pendant que Kyk’s s’offre une visite digne d’un chef d’Etat au Cameroun, le pays de son père, ils sont de plus en plus nombreux en France à penser que ce serait une bonne chose pour tout le monde qu’il change de club dès cet été. Ainsi, selon un sondage Odoxa pour RTL et Winamax publié dimanche (qui se base sur un échantillon de 1005 personnes représentatif de la population française dont 419 amateurs de football), si 70 % des personnes interrogées le jugent toujours sympathique, c’est 10 points de moins qu’il y a quatre ans et ils ne sont plus que 45 % à l’estimer humble (- 21 points). Il faudrait peut-être penser à cesser cette relation toxique entre le PSG et son attaquant.





Le dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL porte dimanche 9 juillet sur Kylian Mbappé, son image, son avenir et son message après le décès du jeune Nahel à Nanterre. https://t.co/30LLGGiQAV — RTL France (@RTLFrance) July 9, 2023



De son côté, Marca publie dimanche un long papier pour rappeler à quel point « le calme et la tranquillité président à la vie quotidienne » à Valdebebas, le centre névralgique du Real. On regarde les gesticulations de Nasser Al-Khelaifi en sirotant un petit cocktail et en devisant sur le fait que le président parisien « ne peut rien faire pour forcer Mbappé à être transféré ». La confiance règne, donc, mais comme on a aussi de la mémoire, « personne n’exclut une possible prolongation » du contrat de Kyky au dernier moment pour que tout le monde s’y retrouve.

Crédibilité : Un bon 80 %, la guéguerre entre Mbappé et le PSG commence clairement à fatiguer tout le monde, même les supporters du club sont 75 % à estimer que partir serait une bonne chose pour lui. Le Real n’a juste à attendre que les planètes s’alignent pour finaliser l’opération.

Mbappomètre : Ça penche toujours du côté du Real, car tout converge dans cette direction. Mais nous non plus n’avons pas oublié l’improbable revirement de l’an dernier, alors impossible de faire pointer la flèche à plein vers ce bon Florentino.