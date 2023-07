Le pyromane Kylian Mbappé dans ses œuvres. Auréolé du titre de meilleur joueur français de la saison décerné par France Football, l’attaquant du Paris Saint-Germain a répondu à une interview au mensuel dans laquelle il n’est pas tendre avec son club. Il y évoque notamment ses performances qui seraient sous évaluées. « Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui mais, en même temps, je ne leur en veux pas. En France, on m’a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. »

Avant de verser dans un passif-agressif très Mbappesque envers le PSG. « Je pense que jouer au Paris-SG, ça n’aide pas beaucoup car c’est une équipe clivante, un club clivant. » Des propos qui ressemblent à un début de justification pour ne pas prolonger dans la capitale. Le meilleur argument du Kyks restant les résultats parisiens en Ligue des champions.

« Une insulte pour le club »

« En phase de poules, il me semble que j’ai été le joueur le plus décisif, ajoute-t-il. Je pouvais faire mieux par rapport à mes standards. Mais pas faire de magie non plus. Même les autres joueurs ont tout donné. Parfois, dans le football, tu es confronté à ce qu’on appelle un plafond de verre. C’est pour ça que ce n’est pas trop une question pour moi [de se demander ce qu’il manque au PSG en C1] mais plus pour au-dessus. »





La sortie a eu l’effet escompté. Selon RMC Sports, une partie du vestiaire parisien - dont plusieurs nouveaux joueurs - serait estomaquée, et aurait fait part de son mécontentement à Nasser Al-Khelaïfi. Parmi les messages reçus par le patron du PSG : « Ceci est une insulte pour le club ». S’il reste à Paris, le Kyks devra donc veiller à éteindre l’incendie qu’il a lancé. Pyromane et pompier.