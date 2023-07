Il est rare de voir un entraîneur s’exprimer sur le site de son ancien club qui l’a officiellement viré la veille, qui plus est pour le remercier. Mais au Paris Saint-Germain, on ne fait rien comme ailleurs. Et Christophe Galtier a donc pris la plume, ou plutôt le clavier, pour se fendre d’un message retranscrit ce jeudi par son désormais ex-employeur, qui a fini par trouver un arrangement avec le technicien, auquel il restait un an de contrat.

« A l’heure où vient de se tourner - et de s’ouvrir - une nouvelle page pour le PSG, je voulais dire "merci " à l’issue de cette saison si intense », lance le technicien de 57 ans, qui n’oublie personne.

« Merci à "mes" joueurs tout d’abord, qui ont été magnifiques d’engagement pour aller chercher ce onzième titre historique. »

« Merci à la direction sportive et à mon équipe technique pour leur soutien. »

« Merci à l’équipe derrière l’équipe [intendance et organisation], si indispensable et dévouée. »

« Merci au département médical, si précieux. »

« Et surtout merci au Président Nasser Al-Khelaïfi pour son soutien indéfectible permanent, notamment dans les moments les plus difficiles. »

L’allusion est transparente, puisque Galtier sera jugé le 15 novembre à Nice pour « harcèlement moral » et « discrimination à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » pour les propos qu’il aurait tenus alors qu’il entraînait l’OGC Nice, lors de la saison 2021-2022.









En attendant d’être fixé sur son sort, le Marseillais de naissance « souhaite sincèrement au PSG de vivre une saison intense et pleine d’émotions et bonne chance à Luis Enrique ».