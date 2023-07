Entre le coup de gueule version ultimatum de Nasser Al-Khelaïfi à Kylian Mbappé, en marge de la présentation de Luis Enrique, mercredi, et le courrier officiel adressé par le PSG au clan du joueur pour se plaindre de sa décision de ne pas prolonger jusqu’en 2025, jeudi, le club parisien fait feu de tout bois ces dernières heures. Mais le président des Rouge et Bleu a beau montrer les muscles et menacer le joueur, il n’en reste pas moins qu’il ne maîtrise absolument pas la situation. De l’autre côté des Pyrénées, dans les bureaux du Real, les gesticulations de NAK se dégustent avec des olives et una cervezita, les pieds tranquillement posé sur la chaise longue. Selon Josep Pedrerol, le M. Tic Tac-Tic Tac de l’émission El Chiringuito, la sortie de Nasser Al-Khelaïfi en touche une sans faire bouger l’autre, comme dirait Emmanuel Macron, à Florentino Perez.





🚨'Le Parisien' confirma la EXCLUSIVA de @jpedrerol



🔥MBAPPÉ mantiene su intención de quedarse en el PSG y NO renovar. https://t.co/3JxTW4cVMK pic.twitter.com/M6FBCF99GE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 6, 2023



« Rien n’a changé, a assuré l’animateur espagnol jeudi soir. Le PSG n’a pas la maîtrise tu tempo, contrairement au Real Madrid et à Mbappé, qui ont tout deux acté qu’il signera gratuitement la saison prochaine. Mbappé l’a déjà dit, et il le répète, il veut aller au bout de son contrat. Et voilà ! Et le Real est satisfait de cette situation. » Bon, on se souvient quand même que dans cette même émission, un consultant annonçait la signature imminente de Mbappé au Real le 23 juillet prochain. Et pas plus tard qu’il y a 48 heures, ce même Pedrerol évoquait un package de 200 millions d’euros que le Real allait lâcher cet été pour faire venir le kid de Bondy. Mais on le sait, nos amis madridistes ne sont jamais à une incohérence près.

Crédibilité : 80 %. A ceci près que, ce coup-ci, cette information concorde avec celle de nos confrères de L’Equipe qui expliquent, dans le journal de vendredi, que le joueur n’a pas changé d’un iota sa position et souhaite toujours honorer sa dernière année de contrat avec le PSG, avant de se barrer gratis à Madrid.

Mbappomètre : Si Kylian Mbappé reste fidèle au plan établi, celui qu’il a annoncé officiellement lors du déplacement de l’équipe de France, à Faro, le 15 juin dernier, et sachant que le PSG n’a aucun moyen de le contraindre à partir contre de l’argent cet été, on semble quand même gentiment se diriger vers un statu quo dans les semaines à venir. L’aiguille penche donc fortement côté PSG aujourd’hui, même si ce n’est pas exactement de la manière dont aimerait le club parisien. Jusqu’à la prochaine information contradictoire, cela va sans dire.