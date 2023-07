Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Mardi 11 juillet

Dans le film Tanguy réalisé par Étienne Chatiliez, des parents s’ingénient à pourrir la vie de leur grand fiston, afin de l’inciter à enfin quitter la maison. Visiblement, on en est là au PSG avec Kylian Mbappé, bien décidé à rester au bercail jusqu’au terme de son contrat, en juin 2024, avant de partir sans que le club ne touche un kopeck.

L’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani et le président parisien Nasser Al-Khalaïfi ont repris les rôles d’André Dussollier et Sabine Azéma afin de refourguer leur brillant mais incontrôlable rejeton au Real Madrid. Si l’ultimatum posé par « NAK » mercredi dernier lors de la présentation de Luis Enrique a marqué les esprits, sans forcément faire avancer les choses, le souverain qatarien pousse aussi à fond pour un départ de Kylian Mbappé, rapporte Le Parisien.

Avec un double objectif, ne pas perdre la face ni trop d’argent, en vue de nouveaux recrutements clinquants (du type Bernardo Silva) qui permettraient de tourner une page assez désastreuse pour le PSG. Les échanges épistolaires pourraient reprendre très vite entre les deux camps.

Crédibilité : 80 %. Il semble logique que l’émir mette à son tour un coup de pression tant l’affaire a pris une dimension qui dépasse de loin le cadre du sport.

Mbappomètre : L’aiguille penche encore et toujours vers Florentino, qui observe tout ce manège au bord de sa piscine, le sourire au coin des lèvres et une cerveza bien fraîche à portée de main.