Une commande via les réseaux sociaux et la drogue était livrée à l’aide d’une trottinette électrique. Rapide et efficace, ce service de livraison de drogue avait visiblement trouvé sa clientèle. Jusqu’à ce que les policiers de la BAC (Brigade anticriminalité) interpellent en pleine transaction le livreur avec un client dans le centre-ville de Nîmes. L’enquête a permis de remonter jusqu’au grossiste et a permis la saisie de 2,2 kg de cannabis.

Les deux hommes ont été jugés en comparution directe par le tribunal correctionnel de Nîmes, le 11 juillet. Le fournisseur de drogue, qui œuvrait dans le quartier Pissevin, dans la préfecture du Gard, a écopé de deux ans de prison. Le livreur a été placé sous contrôle judiciaire.