Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Le Mbappomètre est de retour.

Mardi 18 juillet 2023

La capacité financière du Real Madrid à réaliser le coup Kylian Mbappé a été plusieurs fois interrogée, d’autant que tous les clubs ont été secoués économiquement par la pandémie de Covid-19. Pas d’inquiétude à avoir cependant du côté de la Maison Blanche : le flouze est là, et bien là ! Comme l’affirme le quotidien AS, « il y a l’argent pour Mbappé ». Le Real a présenté son bilan financier pour la saison écoulée ce lundi, et les chiffres sont bons.

Au-delà du bénéfice de 11,8 millions d’euros réalisé sur l’exercice, le club peut s’appuyer sur une trésorerie de 128,2 millions. Confortable. Encore plus avec des lignes de crédit activables à hauteur de 265 millions. « Il est clair qu’il y a des munitions s’il s’agit d’entrer dans cette bataille : 393 millions, entre liquidités et lignes de crédit, à la disposition de Madrid. Près de 400 millions d’euros pour soutenir une opération historique », se réjouit AS.

Le Real a les reins solides, et ils le seront encore davantage une fois que les travaux du Santiago Bernabeu seront terminés, assurant une importante augmentation des revenus de billetterie. Les rumeurs insistantes sont arrivées jusqu’aux oreilles de Rodrygo, interrogé sur Sport TV. Sans surprise, le Brésilien a sorti une réponse digne de Chat GPT : « Nous allons attendre. J’espère qu’il viendra, bien sûr. Il va beaucoup nous aider, c’est un crack, mais nous ne savons rien. » Pour rappel, le Real disputera son premier match de préparation lundi prochain, contre l’AC Milan, aux Etats-Unis.

Crédibilité : 70 %. On n’avait pas beaucoup de doutes sur la surface financière de la Casa Blanca, qui a récemment lâché 100 patates pour Jude Bellingham. Rappelons aussi qu’elle s’est délestée des salaires XXL de Marco Asensio, Karim Benzema et Eden Hazard. Bref, l’argent ne sera pas un problème – dans une certaine mesure évidemment –, on connaît tous l’énorme appétit du Kyks.

Mbappomètre : 60 %. Oui, le Real Madrid peut avancer plutôt sereinement financièrement. Mais le nœud du dossier est ailleurs. Tout dépendra de l’envie de Kylian Mbappé d’honorer sa dernière année de contrat à Paris (et palper un max), ou de se lancer tout de suite dans le plus grand défi de sa carrière.