C’est un moment clé dans la guerre des nerfs entamée depuis plusieurs semaines entre Kylian Mbappé et le PSG. Alors qu’il avait participé dans l’après-midi à un match amical face au Havre (inscrivant même le second but de la victoire 2-0), l'attaquant a été écarté du groupe qui va s’envoler pour le Japon pour une tournée estivale, à partir de ce samedi. Son nom ne figure pas dans la liste des joueurs retenus, comme ceux d’autres indésirables, Julian Draxler, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum ou Leandro Paredes.

Un choix fort, évidemment, alors que Mbappé ne s’est plus exprimé depuis plus d’un mois maintenant, quand il avait répété sa volonté de ne pas prolonger son contrat au-delà de la saison prochaine, mais qu’il souhaitait rester au club jusque-là. Début juillet, lors de la présentation de Luis Enrique, son président Nasser Al-Khelaïfi avait répondu que s’il voulait rester, « il devait signer un nouveau contrat ».

Opération « futur PSG sans Mbappé » lancée ?

Le boss parisien avait précisé que sa star devait se décider dans les deux semaines au plus tard. L’ultimatum arrive à échéance. La position du PSG est claire, rapporte L’Equipe ce vendredi soir : « Tous ceux qui ne voyagent pas au Japon ne font pas partie des plans du club. » Il ne veut pas se retrouver paralyser par la seule volonté d’un joueur et entend donc entamer « le futur PSG sans Mbappé » à l’occasion de cette tournée au Japon.

Ce coup de pression fera-t-il bouger Kylian Mbappé ? On imagine en tout cas que ce dernier ne va pas rester muet encore longtemps. En attendant, Ethan, le petit frère âgé de 16 ans, sera lui bien du voyage.