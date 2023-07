En se baladant sur le profil Twitter de Fayza Lamari, aka « la-madre-de-Mbappé » comme on l’appelle au « Chiringuito », on tombe sur ce retweet d’un passage de Christiane Taubira sur France Inter, qui dit ceci : « Les femmes ont conquis des domaines, remporté des victoires, mais fondamentalement la société patriarcale demeure, et nous y sommes tous perdants ». A son échelle, justement, Fayza Lamari, qui ne communique jamais rien au hasard, fait partie de ces femmes qui ont conquis des domaines et remporté des victoires dans un monde, le football, qui sent fort la testostérone, le conservatisme et l’entre-soi.

Il faut dire que le destin (et le patrimoine génétique) ne se sont pas foutu d’elle, en mettant sur son chemin un petit bonhomme nommé Kylian Mbappé, surdoué en tout et appelé à entrer dans les livres d’histoire, du sport mais pas que. Maman, conseillère, dircom, cheffe d’entreprise et agente à ses heures perdues, Fayza Lamari est devenue en quelques années un personnage qui compte dans le paysage sportif et associatif français.

Celle qui se félicitait il y a un an et demi d’être la seule personne de la famille à être encore dans l’ombre et à ne pas avoir de « garde du corps », est aujourd’hui sur le devant de la scène. Personnage clé dans ce qui pourrait devenir le transfert le plus retentissant de l’histoire du foot, assise à la table de poker entre Florentino Perez et Nasser Al-Khelaïfi avec une paire d’As en mains, Fayza Lamari dicte les règles.

« Elle ne vise que la médaille d’or »

Native de Bondy, issue d’une famille algérienne Kabyle d’origine modeste, Lamari a fait des études en science de l’éducation, travaillé comme animatrice en centre de loisirs et connu une petite carrière de handballeuse professionnelle. Chez nos confrères du Parisien, l’ancien président du club de hand de Bondy Jean-Louis Kimmoun parlait d’elle en ces termes : « C’était une joueuse emblématique de Bondy. Sur le terrain, c’était une battante mais aussi une sanguine. Il ne fallait pas trop la chatouiller et, avec les adversaires, ce n’était pas toujours amical. On se souvenait d’avoir croisé Fayza… ».

Voilà, c’est ça. Ce sentiment transpire chez les nombreuses personnes interrogées dans le cadre de cette enquête, en off ou à visages découverts. Attachée de presse de Premiers de Cordées, l’une des associations parrainées par Mbappé, Ninon Bardel ne tarit pas d’éloges à son sujet. « Fayza a vraiment l’état d’esprit du sport de haut niveau. Elle ne vise que la médaille d’or. C’est quelqu’un qui va tellement vite, qui peut te soulever des montagnes. Quand elle est passionnée pour un truc ou qu’elle croit en un projet, il n’y a rien qui peut l’arrêter. C’est un ouragan ! ».

Avec Fayza Lamari, il n’y a pas de demi-engagement, c’est tout à fond ou nada. Ninon Bardel poursuit : « Tu lui dis "on a cette problématique-là", en cinq minutes elle te dénoue le truc, elle a des solutions à tout. Tu ressors d’un rendez-vous avec elle, t’as plein de nouvelles idées, mais aussi plein de boulot (rires) ! ». Femme de caractère et de valeurs, sa confiance se perd aussi vite qu’elle se gagne. « Il faut être carré quand tu bosses avec elle, témoigne en off un collaborateur. Elle met des règles, il n’y a rien qui dépasse. Tu ne la lui fais pas à l’envers. Ou alors une seule fois, après t’es rayé ! Mieux vaut ne pas être contre elle, sinon tu te prends un bon gros camion dans la gueule ! ». On aurait bien aimé demander leur avis à Florentino Perez et Nasser Al-Khelaïfi, qui doivent en connaître un rayon sur le sujet.

Une négociatrice opiniâtre

« C’est une femme au caractère très affirmé, elle n’a pas sa langue dans sa poche, elle a un très bon réseau et ce n’est pas étonnant de la voir tenir la dragée haute à Al-Khelaïfi sur cette histoire de contrat », avance Rémi Dupré, journaliste au Monde, qui suit la famille Mbappé depuis une dizaine d’années. Sûre du talent hors norme de son fils, Fayza Lamari a conscience du pouvoir qui est le sien quand elle discute avec des clubs. Ce n’est pas Chelsea qui dira le contraire. En 2011, lors d’un essai de Kylian chez les Blues, sa mère avait mis dans l’embarras la personne chargée d’assurer la traduction entre elle et les dirigeants en lui demandant d’expliquer que, s’ils voulaient Kylian, c’était maintenant ou jamais. Et dans le cas contraire il faudrait revenir dans cinq ans avec un chèque 50 millions de livres. « Elle est implacable », appuie de son côté un membre du Real Madrid, encore très marqué par l’échec des négociations de l’été dernier, auprès de The Athletic.

Forte de cette expérience, la femme de 47 ans souhaiterait aujourd’hui développer cette activité en créant une structure de conseil et de représentation de joueurs. Ryan Cherki aurait d’ores et déjà rejoint l’écurie. Cette initiative ne passe pas très bien dans le cercle très fermé des agents. Après le coup de gueule de l’agent d’Achraf Hakimi, qu’on disait dans le viseur du clan Mbappé via l’entremise de son meilleur pote Kylian, Yvan Le Mée a crié au scandale sur les ondes de RMC, pointant du doigt le fait qu’elle n’avait pas de licence d’agent et qu’être « la mère de » ne lui octroyait pas des superpouvoirs. Un « mauvais procès », répond Arnaud Hermant, suiveur du PSG pour L’Equipe et auteur du livre « Mbappé, le phénomène ».

🗣️💬 "Ce n'est pas son métier. Il y a une réalité, il faut faire ce que tu sais faire ! J'ai voulu faire un resto mais je ne sais pas faire à manger, bah je ne l'ai pas fait !".



Yvan Le Mée critique les projets de la mère de Mbappé concernant sa société de conseil. pic.twitter.com/n6dzSOhqN6 — After Foot RMC (@AfterRMC) June 27, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Une famille à part qui bouscule les conventions

« Combien d’agents travaillent sans licence ? Si ce procès mérite d’être fait, alors il doit l’être pour tout le monde », assure notre confrère. « Elle commence à faire peur à certains agents, qui craignent que tous les jeunes joueurs se mettent à gérer leurs intérêts en famille. Et puis il y a aussi une part de jalousie là-dedans », témoigne un proche du clan Mbappé. Résolus depuis le début à gérer eux-mêmes les intérêts de leurs fils, Fayza et Wilfrid ne comptent plus le nombre d’agents qu’ils ont rembarré ces quinze dernières années, notamment Jorge Mendes qui, du temps de Monaco, aurait bien mis le grappin sur la poule aux œufs d’or.

Rémi Dupré : « Elle dérange par son côté électron libre et détonne par sa franchise et son usage du rapport de force. Ils ont réussi avec Wilfrid à ne dépendre de personne. Cela agace parce que la pépite est sous bonne garde. » « Peut-être qu’elle se dit qu’ils ne sont pas plus cons que les autres et qu’ils sont capables de monter une structure avec Mbappé en tête de gondole, réfléchit un connaisseur du dossier. C’est attractif ! Quand on voit le contrat qu’ils ont négocié avec le PSG, ça peut donner des idées. Qu’on le veuille ou non, elle compte dans le paysage. »

Au point de s’oublier, parfois. Comme lorsqu’elle a pris 24 kg et au moins autant de cheveux blancs, à l’époque où le fiston explosait aux yeux du monde entier lors de la saison 2016-2017. « Elle a presque toujours vécu pour la carrière de Kylian. Forcément tu te fais bouffer par tout ça, ce n’est pas une vie normale, témoigne un proche de la famille. Une vie dans laquelle le couple a explosé d’ailleurs. Leur histoire n’est pas parfaite. Fayza a eu une période difficile, je ne sais pas si on peut parler de burn-out, mais elle a tellement bossé qu’à un moment elle s’est peut-être oubliée. »

Un retrait médiatique bénéfique ?

Aujourd’hui, Fayza Lamari assure avoir réussi à passer le cap et digéré le nouveau statut de son fils. Comment ? « En éteignant tout, car certains commentaires sont d’une telle violence », confiait-elle au Parisien. Sur ce point, il reste quand même des progrès à faire. Cette maman franco-algérienne, « fusionnelle avec son fils » dixit Faro, le dessinateur de L’Equipe et auteur de la BD « Je m’appelle Kylian », a du mal à ne pas réagir à ceux qui s’en prennent à son enfant dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

Viens faire bécot à maman, mon petit champion du monde ! - Leo Rooster / Sipa

« Elle communique parfois trop, nous glisse un membre de son entourage. Elle devrait rester un peu plus dans l’ombre, ça bénéficierait à Kylian. Elle peut se braquer contre des mecs qui ont fait un tweet de travers ou qui ont dit un truc qu’il ne fallait pas… C’est impulsif, "t’as dit un truc sur mon fils, c’est mort". Mais tu ne peux pas être en guerre contre tout le monde, sinon tu deviens dingue. »

« Autant elle a bien bossé avec Wilfrid dans la préparation de Kylian, sa montée en puissance, son début de carrière, autant aujourd’hui je pense qu’elle est nuisible pour son fils. Toutes les polémiques partent d’elle », nous confie un observateur avisé. A l’origine des fuites médiatiques d’octobre dernier, quand on a appris que Mbappé souhaitait quitter le PSG cinq mois seulement après avoir prolongé en grande pompe, Lamari peut parfois jouer contre son camp. « Après cet épisode, elle a fortement réduit la voilure avec les médias, indique Arnaud Hermant. Du jour au lendemain elle a changé de numéro et est devenue quasiment injoignable ».

Si elle se fait plus discrète dans les médias ces derniers temps, ne comptez pas sur elle pour ralentir la cadence en coulisses. Entre la Fondation « Inspired by KM », l’entreprise KEJWF (pour Kylian, Ethan, Joris, Wilfrid, Fayza), sa trentaine d’employés et son chiffre d’affaires de 12,2 millions d’euros en 2021, sans parler des dizaines de partenariats avec des associations et la carrière de Kylian, on n’a pas fini d’entendre parler de la « madre de Mbappé ».