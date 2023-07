Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Le Mbappomètre est de retour.

Jeudi 20 juillet

Il est, peut-être, le futur premier ministre de l’Espagne. Alberto Nunez Feijoo, patron du parti populaire (PP, droite conservatrice) depuis l’année dernière, est le grand favori des élections législatives du week-end prochain, après avoir mené ses troupes à la victoire fin mai lors des élections régionales et municipales. Le quotidien sportif As a pu interroger longuement l’homme politique de 62 ans, et n’a pu s’empêcher de mettre le sujet Mbappé sur la table. L’avis de Feijoo : Kylian passerait à côté de quelque chose de grand s’il refusait encore les avances madrilènes.

« Florentino est très, très intelligent et je ne pense pas qu’il déprimera s’il ne le signe pas, car le Real Madrid est plus qu’un joueur, aussi bon soit-il. En tout cas, Mbappé ne devrait pas terminer sa carrière sans venir au Real Madrid, a-t-il estimé. Si j’étais son représentant, je lui recommanderais d’accepter l’offre. »

L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J'ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J'ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J'accepte pour aujourd'hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Relancé pour savoir s’il imaginerait se comporter comme Emmanuel Macron, qui avait appelé le joueur pour le pousser à prolonger au PSG l’année dernière, pour conserver dans le championnat espagnol un joueur important du pays, l’ancien chef du gouvernement de la Galice n’a pas écarté l’idée. « Je ne vais pas critiquer Macron, mais pourquoi pas. Si je connaissais bien l’athlète et que je pouvais influencer sa décision, je ne l’exclurais pas », a-t-il signifié.

Crédibilité : 50 %. Ce qu’il dit sur le Real qui continuerait d’être grand quoi qu’il arrive et que Mbappé aurait tout à y gagner fait sens. Mais c’est facile de se prononcer sur un sujet auquel on n’est pas (encore ?) confronté, et puis bon, quel crédit apporter à un politique en campagne électorale qui vante les mérites de son pays et ses représentants ?

Mbappomètre : Balle au centre aujourd’hui. Est-ce qu’on est vraiment intéressé par l’avis d’un politique, en vrai ? Nous on n’avait pas demandé à Olivier Faure de se prononcer sur la venue de Neymar au PSG à l’époque, si ? En tout cas, Alberto Nunez Feijoo a parlé de la pratique sportive en Espagne, du racisme dans les stades, de la candidature du pays à l’organisation de la Coupe du monde 2030, de Rafael Nadal… et As a choisi pour le titre de l’interview cette petite phrase sur Kylian. Vous avez dit obsession ?