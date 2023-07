« Nous sommes très heureux d’accueillir Abakar au Racing. C’est un excellent élément, que nous suivions depuis déjà deux ans », a confié samedi Marc Keller, président du Racing club de Strasbourg au moment de la signature du contrat. Et quel contrat ! Le montant du transfert estimé à 20 millions d’euros fait d’Abcakar Sylla la recrue la plus chère de l’histoire du RCSA, loin devant les 10 millions d’euros dépensés pour celui d’Habib Diallo en 2020.

Il s’agit aussi de la première recrue de l’ère BlueCo, consortium américain qui a racheté le Racing Club de Strasbourg fin juin.

Engagé jusqu'en 2028

Le défenseur âgé de 20 ans, formé à la Société Omnisports de l’Armée, club de la capitale Yamoussoukro et en provenance du FC Bruges, s’est engagé avec le club Strasbourgeois jusqu’en 2028. Sylla (1,88 m), professionnel depuis 2021, a disputé 26 matches et inscrit un but avec Bruges la saison passée, club avec lequel il a disputé six rencontres de Ligue des champions et marqué un but contre Leverkusen.

« Je ressens à la fois un grand bonheur et une grande émotion. C’est aussi un gros challenge pour moi et une étape importante dans ma carrière », a déclaré Abakar Sylla, qui portera désormais le numéro 24 au sein du club. Présent samedi à la Meinau pour passer sa visite médicale et parapher son nouveau contrat, Abakar Sylla est parti dans la foulée rejoindre ses nouveaux coéquipiers, en stage en Autriche jusqu'au 24 juillet.