Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Mardi 1er août

Allez hop, on n’en parle plus. Minuit est passé, août est arrivé, et comme prévu, Kylian Mbappé n’a pas levé l’option d’une année supplémentaire incluse dans son contrat signé l’an passé. Le PSG se retrouve toujours avec son meilleur joueur sur les bras, qui s’entraîne à part pendant que la plupart de ses copains s’amusent en Asie, et qui va pouvoir palper sa copieuse prime de fidélité.

Signatures d’autographes après son entraînement avec ses collègues du loft, photos légères sur Instagram… Kyky semble vivre sa meilleure vie en attendant que le temps fasse son œuvre, et qu’il puisse signer libre au Real Madrid. Enfin ça, c’est pour la galerie, selon L’Equipe, qui décrit un joueur « plus énervé en privé » et qui « ne compte faire aucun cadeau financier au club ». Le capitaine des Bleus a repoussé le pont d’or saoudien et ne jure que par la Maison-Blanche. Le quotidien sportif indique qu’un, voire plusieurs, intermédiaire(s) font le lien entre Paris et le Real, dont les rapports ne sont pas vraiment au beau fixe.

Depuis plusieurs jours, la même petite musique se fait entendre : les dirigeants du champion de France s’attendent à recevoir une offre en provenance de la capitale espagnole vers la fin du mercato (le 1er septembre à minuit). Une proposition qui serait bien entendu très inférieure aux 200 millions et des brouettes demandés par le club espagnol, mais qui mettrait le PSG devant un dilemme : vendre Mbappé à « vil prix » ou bien risquer de voir toute la saison pourrie par un feuilleton interminable…

Crédibilité : 80 %. On ne voit pas pourquoi le Real Madrid, en position idéale dans cette affaire, se gênerait pour ajouter au bazar ambiant côté parisien.

Mbappomètre : Encore une fois, rien ne bouge tant que le Real ne dégaine pas la fameuse offre. Autant dire que vous n’avez pas fini de lire des Mbappomètres (faudra juste trouver ce qu’on peut mettre dedans, mais faites-nous confiance).