PSG - Inter Milan EN DIRECT : Paris va-t-il enfin monter en puissance au Japon ?… Suivez le match avec nous dès 11h45…

07h30 : Hello les Minutos !

Salut à toutes et à tous les Aoûtiens. C’est pour ce genre de rendez-vous, un mardi estival à l’heure des grillades-frites qu’on reconnaît les amateurs ultimes de nos lives à 20 Minutes. On se farcit de bien jolies purges avec vous depuis une semaine grâce à cette sublime tournée asiatique du Paris Saint-Germain. On remet donc ça ce mardi (12 heures), à ceci près que c’est cette fois le vice-champion d’Europe en titre, l’Inter Milan, qui se présente sur la route des hommes de Luis Enrique. A ceux qui se seraient coupés du monde en juillet, non, Kylian Mbappé ne sera pas là pour cette affiche qui en jette à onze jours de la reprise en Ligue 1. La direction du PSG l’a écarté du groupe jusqu’à nouvel ordre, en raison de son souhait de partir libre de Paris dans un an. Mais rassurez-vous, on a de quoi se régaler malgré tout pour ce match (non non, pas seulement avec Soler, Kurzawa et Fabian Ruiz, on vous voit venir). A tout vite donc !

>> Retrouvez-nous dès 11h45 par ici, avec un match qui débutera donc à 12 heures. La bise.