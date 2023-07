Chaque jour, tout au long de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, 20 Minutes fait le point sur les faits marquants de la compétition. Ce lundi, on a vibré devant la démonstration des Matildas devant les championnes olympiques canadiennes, et halluciné devant la leçon de réalisme des Japonaises contre les Espagnoles.

Ciao les Canadiennes !

C’est une performance tristement historique. Médaillées d’or olympiques voici deux ans à Tokyo, les Canadiennes (3es du groupe B) ne verront même pas les 8es de finale de l’actuel Mondial, après leur déconvenue face à l’un des pays hôtes.

L’Australie n’a pas fait de détails à Melbourne (4-0). Les Matildas, sous pression après leur défaite face au Nigeria (2-3) — les deux nations sont finalement qualifiées –, n’ont pas souffert de l’absence de la star Sam Kerr, laissée sur le banc à cause d’un mollet douloureux. La vedette canadienne Christine Sinclair n’a pas réussi à marquer dans la compétition, ce qui lui aurait permis de devenir la première, tous sexes confondus, à planter dans six Coupes du monde différentes. A 40 ans, c’était sans doute sa dernière occasion d’établir un nouveau record.

1 - Le Canada, qui n'a pas franchi la phase de groupes, devient aujourd'hui le 1er champion olympique en titre à être éliminé avant les quarts de finale de la Coupe du Monde qui suit. Chute. #FIFAWWC pic.twitter.com/tdTXvP40Ba — OptaJean (@OptaJean) July 31, 2023



L’Espagne humiliée mais qualifiée

Un peu plus tôt dans la journée, à Wellington, il y avait déjà eu un 4-0, infligé par le Japon à l’Espagne. Terriblement réalistes, les Nippones ont corrigé une Roja bien impuissante dans un duel entre deux équipes déjà qualifiées pour les 8es de finale. « S’il y a un responsable de la défaite, c’est moi », a assumé le sélectionneur Jorge Vilda en conférence de presse. « L’attitude contre la Suisse [en 8es] sera différente », a-t-il promis. « L’équipe sera plus unie que jamais, la frustration, la colère que les joueuses ressentent sera utilisée pour le prochain match. »

D’ici là, Vilda va avoir les oreilles qui sifflent. Des voix se sont déjà élevées juste après la déroute, alors que le technicien a dû gérer la révolte de 15 de ses joueuses en septembre dernier. Trois d’entre elles seulement ont été rappelées pour ce Mondial, Ona Batle, Mariona Caldentey et Aitana Bonmati. La double Ballon d'or Alexia Putellas, titulaire ce lundi, n’a quant à elles pas encore retrouvé son niveau d’avant sa grave blessure au genou.

Dans l’autre match, pour du beurre, de ce groupe C, la Zambie a remporté un historique premier succès en Coupe du monde, face au Costa Rica (3-1).

Six nations qualifiées pour les 8es déjà connues

Si l’Australie et le Nigeria ne connaissent pas encore le nom de leurs adversaires, deux affiches sont officielles : l’Espagne devra se remobiliser avant samedi pour affronter la Suisse à Auckland (7 heures, heure française) alors que le Japon affrontera une Norvège qualifiée in extremis à Wellington (10 heures). Sauf cataclysme, la France, opposée mercredi au modeste Panama, devrait aussi passer le cut. Pour retrouver l’Allemagne ?