Grosse ambiance à Flamengo. Pedro, l’attaquant vedette de l’équipe, a indiqué sur Instagram qu’il avait été agressé par Pablo Fernandez, le préparateur physique de l’équipe entraînée par l’Argentin Jorge Sampaoli. Les faits se seraient produits dans les vestiaires après une rencontre du championnat du Brésil sur le terrain de l’Atletico Mineiro. Flamengo s’était à cette occasion hissé à la deuxième place du championnat en s’imposant 2-1, à huit points du leader Botafogo.

« Lâchement et sans raison j’ai reçu un coup de poing au visage de Pablo Fernandez », a assuré Pedro sur le réseau social. « J’ai enduré beaucoup de lâchetés à Flamengo, mais jamais rien de comparable », a ajouté le joueur, qui a participé avec la Seleçao au Mondial au Qatar. Pedro a porté plainte dans un commissariat de la police de l’Etat du Minas Gerais, où Fernandez a lui été interrogé.

L’appel à l’unité de Sampaoli

L’Argentin avait déjà frappé un supporteur niçois dans le championnat de France en août 2021 lorsqu’il était adjoint de Sampaoli à l’OM. Il avait écopé d’une suspension jusqu’à la fin de la saison.

Sampaoli a lui évoqué « une nuit horrible » pour « Pablo et Pedro » et estimé que la seule solution était « le dialogue ». « Je n’ai pas dormi en pensant comment aider Pedro et Pablo », a lâché l’ancien entraîneur marseillais (2021-2022). « Quoi qu’il arrive, il faut que nous prenions soin de nous. Il faut nous unir. Etre meilleurs. »