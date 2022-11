La Coupe du monde va s’ouvrir dans quelques jours maintenant, et les coachs à travers la planète voient arriver concrètement tous les problèmes auxquels ils vont être confrontés en cette saison si particulière. Forcément, subir une coupure d’un mois et demi à ce moment de l’année ne fait plaisir à personne. Jorge Sampaoli, le coach du FC Séville, a résumé ce mardi le sentiment général :

« La Fifa a déterminé que (ce Mondial) devait se jouer dans un lieu où on ne devrait pas jouer, à des dates où on ne devrait pas jouer. Et ils ont fait tout pour l’argent, pour les affaires, a attaqué l’Argentin. Maintenant, personne n’a le droit de se plaindre, parce que cela aurait dû être réglé bien avant. Donc on va accepter ce négoce et on va tous aller de l’avant. Il ne peut pas y avoir de plaintes, elles auraient dû arriver avant. Comme c’est un gros business, et qu’on laisse de côté tout le reste, après, les conséquences, ce sont d’autres gens qui les paient, ceux d’en bas. »

L’ancien entraîneur de l’OM, qui était sélectionneur de l’Argentine lors de la précédente Coupe du monde en 2018, a également souligné qu’un Mondial au milieu de la saison pouvait affecter le rendement des joueurs.

« Certains footballeurs seront surveillés, non pas du coin de l’œil, mais des deux yeux par le monde entier. C’est inévitable. Nous sommes au milieu d’une tâche très ardue sur un plan mental, a-t-il prévenu. Cette proximité génère une déconcentration, et cela complexifie notre travail. Pas seulement pour Séville, mais pour beaucoup d’équipes. »

Inquiet quant à la situation de son équipe, seulement 17e de Liga, Sampaoli espère sait que les derniers matchs avant de s’envoler pour le Qatar en début de semaine prochaine s’annoncent délicat à gérer. « Dans la condition dans laquelle nous sommes, pour nous, le match de mercredi est une finale de Coupe du monde. C’est une erreur de penser que c’est un match pour dire au revoir aux joueurs qui vont disputer le Mondial. On risque gros », a-t-il rappelé.