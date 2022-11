Aux yeux du grand public, Karim Benzema est au sommet de son art, à la veille de l’annonce de la liste des Bleus par Didier Deschamps, mercredi soir lors du JT de TF1. Le 17 octobre, il offrait à la France son premier Ballon d'or depuis 22 ans, puis il le célébrait deux jours plus tard avec un but lors de Elche-Real Madrid (0-3). Le tout avant de probablement jouer vendredi la rock star adulée à Décines (Rhône), en présentant son Graal à ses plus fidèles supporteurs, à la mi-temps d’OL-OGC Nice. Derrière cette vitrine idyllique, qui assurerait de manière implacable aux Bleus de régner au Qatar, grâce à son tandem Benzema-Mbappé, la réalité est tout autre.

Le début de saison du capitaine madrilène est très loin de celui qu’il avait signé, il y a un an, pour impulser sa plus belle histoire d’une saga de 13 années au Real. A savoir 14 buts et 8 passes décisive sur les trois premiers mois de compétition, avant d'avoir une influence monstrueuse dans le doublé Liga-Ligue des champions de son équipe, et d'être logiquement récompensé par ce Ballon d'or. Depuis mi-août, Karim Benzema ne compte en effet que 5 buts et 1 passe dé, toutes compétitions confondues.





Pas le moindre but en Ligue des champions

Pire, le delta est criant entre ses 15 réalisations en 12 matchs de Ligue des champions en 2021-2022, et cette campagne de poules qui vient de s’achever la semaine passée sans le moindre but ou la moindre offrande décisive du leader supposé du Real. C’est la première fois que l’ancien Lyonnais vit une telle disette européenne dans son interminable carrière (18 participations consécutives à la C1). En raison de blessures/fatigues musculaires à la cuisse, Karim Benzema a été forfait lors de huit rencontres du Real en trois mois. C’est d’ores et déjà plus que sur l’intégralité de la saison passée (six absences).

Interrogé sur ses pépins musculaires à répétition, Carlo Ancelotti ne s’est pas montré hypra rassurant dimanche : « Il ne jouera pas contre le Rayo Vallecano lundi parce que les sensations ne sont pas bonnes. Il s’est entraîné vendredi, il avait l’air bien. Et ensuite il a eu un peu de mal ». Après avoir manqué l’intégralité des matchs de Liga depuis son but à Elche le 19 octobre, KB9 a bien retrouvé la pelouse du Bernabeu pendant 26 minutes, mercredi en C1 contre le Celtic (5-1). Avant un énième souci à la cuisse donc. A moins qu’il ne soit titularisé jeudi (21h30) en Liga contre Cadix, ce que vise Carlo Ancelotti, il n’aura donc pas disputé le moindre match en intégralité durant le mois ayant précédé France-Australie (le 22 novembre). Alors, toujours aussi confiant ?





L'influence de KB9 sur le rendement offensif du Real est clairement en baisse cette saison. - Sofascore

Taclé par Guti à la télévision espagnole

Malgré son statut d’icône absolue à Madrid il y a cinq mois, l’attaquant de 34 ans commence à essuyer de vives critiques, surtout après la problématique défaite, lundi au Rayo Vallecano (3-2), qui permet au Barça de prendre la tête de la Liga. Lors de l’inénarrable émission El Chiringuito, son ancien partenaire Guti s’est ainsi permis de tacler son investissement actuel en club, à deux semaines de son premier match à la Coupe du monde : « Il y a un possible risque de ne pas aller au Mondial en jouant en ce moment, mais tu dois l’assumer parce que ce n’est pas possible de laisser ton équipe ».

Hormis cette contre-performance chez son voisin du Rayo, le Real Madrid déroule malgré la méforme de son taulier de l'attaque. Il est intéressant de noter que le champion d’Europe en titre gagne plus de matchs, marque davantage, et se crée plus d’occasions franches actuellement que sur son début de saison 2021-2022. L’équipe de France que va dévoiler DD mercredi pourrait-elle vraiment afficher une telle sérénité malgré un « Benz » en dedans ?