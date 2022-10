Karim Benzema a beau être au sommet de son art, comme le prouve son récent Ballon d'or obtenu, il se tourne à 34 ans de plus en plus vers son après-carrière de joueur professionnel. Dans une interview dévoilée lundi par le magazine GQ, l’attaquant du Real Madrid, qui devrait vite lui prolonger officiellement son contrat jusqu’en 2024, s’est projeté comme jamais sur la suite.

« J’aimerais entraîner des jeunes parce que, de nos jours, je trouve qu’ils ne sont pas assez bien préparés dans les académies de football. La seule chose qui les intéresse, c’est de marquer des buts », lance KB9, en ajoutant que son activité serait « sans doute liée au football », quoi qu’il arrive.





Autant vous dire que les supporteurs de l’OL vont se remettre à harceler Jean-Michel Aulas (et peut-être John Textor) dans les prochains mois sur Twitter, afin que le Brondillant effectue son retour au club. Non pas comme joueur, mais comme coach des futurs talents lyonnais, qu’on imaginerait ainsi de plus en plus altruistes.