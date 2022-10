Mais qu’a-t-il bien pu se passer dans la tête de Karim Benzema au moment de tirer sa désormais légendaire panenka en demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City ? Le mystère de la science est enfin résolu, grâce au témoignage du roi en personne dans les colonnes de France Football. Et pour KB9, il s’agit avant tout d’une évidence.

« Si on prend la panenka contre City, quand j’en parle avec mon petit frère, il me dit : "T’es un fou !" Mais pourquoi ? "Avant, t’as raté deux pénos dans le même match, déjà, tu dois pas tirer, et là t’es en demies, 4-2, et tu fais une panenka." Ce n’était pas de la flambe. Pour moi, c’était simple, donc je devais faire ça. »









« Puer le foot, c’est réussir des choses simples »

Pour Benzema, le choix de la panenka s’imposait par son passif récent dans l’exercice. Il restait sur deux échecs du même côté et se posait donc la question de la manière dont il devait cette fois frapper son penalty. « Retirer à droite ? C’est chaud. À gauche ? Il [Ederson] est allé à gauche. En vrai, je vais faire une "Zizou" ! C’était ça dans ma tête. Puer le foot, c’est réussir des choses simples qui paraissent compliquées » Et KB9 pue assurément le foot.