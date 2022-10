Ça plane pour KB Nueve. Tout juste de retour à Madrid avec son Ballon d'or sous le bras, Karim Benzema s’est illustré contre Elche, mercredi soir, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive pour la victoire des Merengue sur la pelouse d’Elche. Après le succès lors du Clasico quelques jours plus tôt, le Real est seul leader de Liga avec six points d’avance (mais un match en plus) sur le Barça, qui reçoit Villarreal ce jeudi.









L’international français a d’abord vu deux de ses buts refusés (5e, 60e), et un autre de David Alaba (26e) à qui il avait offert la passe décisive (tous pour hors-jeu), mais cela n’a pas freiné les Merengues. Les hommes de Carlo Ancelotti ont fini par trouver la brèche grâce à une puissante reprise de l’extérieur du pied gauche signée Fede Valverde (11e), qui a propulsé le ballon dans la lucarne d’Elche.

Benzema nommé homme du match

Puis Benzema a enfin vu un de ses buts validés après un joli une-deux avec Rodrygo (75e), et le Brésilien a encore servi Marco Asensio à la 89e minute pour sceller le 3-0. Deux jours après avoir été sacré Ballon d’or, l’international français a célébré son sacre avec des crampons aux semelles dorées, et avec un match plein qui lui a valu le trophée d’homme du match.

KB9 a même été l’auteur d’un joli geste extra-sportif : avant la pause (42e), Benzema a mis le ballon en touche et a pointé les tribunes du doigt auprès de l’arbitre, qui a interrompu le jeu cinq minutes pour que les secours puissent porter assistance à une personne victime d’un malaise bénin.