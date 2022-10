Ballon d'or EN DIRECT : Benzema va-t-il succéder à Zidane?... Suivez les festivités avec nous

Salon As, Karim Benzema sera accompagné de son président et de son gardien de but à Paname pour la remise du Ballon d'Or. C'est trop peu à mon humble avis. Tout Madrid devrait venir à Châtelet pour se prosterner devant lui.

10h20 : Le dernier article de notre série benzemesque est arrivé. Et il est savoureux, tout chaud sorti du four.

« Demain (lundi), il peut gagner le Ballon d'Or, et on l'en félicitera, a déclaré l'entraîneur merengue après la victoire lors du clasico. Parce que ce Ballon d'Or, ce sera un peu le nôtre aussi ». Alors Carlo, je t'aime beaucoup mais Karim a littéralement tout fait dans les moments clés l'année dernière hein.