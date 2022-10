Karim Benzema Ballon d'or EN DIRECT: « Un talent d'exception et beaucoup de résilience »... Suivez ce lendemain de sacre avec nous

08h37 : Nono Le Graët y a bien sûr été de son petit hommage également

« Je crois que sur la saison, et les dernières saisons qu'il vient de réaliser, il méritait cette récompense. Et en plus, il a montré un beau visage familial. Il a parlé du peuple qui lui a été reconnaissant, tous ceux qui l'ont aidé, donc c'est bien, a réagi le président de la FFF. Il fait une saison remarquable, la plus belle de son histoire (...), c'est lui le meilleur sur la dernière année. Techniquement, il est très fort. Il met des buts, il aime ses copains, il fait jouer et vraiment, il a toutes les qualités. »