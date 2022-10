Real Madrid - Barcelone EN DIRECT: Benzema au rendez-vous, évidemment

Le rendez-vous au sommet du championnat espagnol, plus que jamais. Le Real Madrid et le Barça sont opposés cet aprem à Santiago Bernabeu, après un début de saison au presque parfait pour les deux mastodontes de la Liga. Madrilènes et Catalans se partagent en effet la tête du championnat, avec sept victoires et un petit match nul chacun après huit journées. Léger avantage tout de même pour la bande à Benz', qui mène aussi tranquillement sa barque en Ligue des champions alors que le Barça se trouve tout près de la sortie après son nul contre l'Inter cette semaine. En parlant de Karim, on est curieux de voir comment il va définitivement marquer son territoire dans ce choc avant de recevoir son Ballon d'or demain.

>> Clasico + chocolat chaud, on se donne rendez-vous à l'heure de goûter pour suivre cette affiche ensemble...