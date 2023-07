Chaque jour, tout au long de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, 20 Minutes fait le point sur les faits marquants de la compétition. Ce dimanche, au lendemain de la belle victoire des Bleues face au Brésil, on a assisté à une première historique pour le football féminin et on a appris une potentielle mauvaise nouvelle pour l’équipe de France, qui pourrait se retrouver face aux doubles championnes du monde allemandes dès les 8e de finale.

Nouhaila Benzina pour l’histoire

La Marocaine est devenue ce dimanche la première joueuse voilée à disputer un match de Coupe du monde féminine. Remplaçante lors du premier match face à l’Allemagne, la défenseuse a cette fois tenu sa place et marqué la compétition, profitant de la levée par la Fifa de l’interdiction du port du voile lors des matchs internationaux il y a près de 10 ans. « Beaucoup de travail a été fait pendant plusieurs années, et il y a eu un résultat positif », avait déclaré la joueuse avant la compétition. L’interdiction du port du voile dans le foot est toujours en place dans certains pays, dont la France, où un débat a récemment eu lieu à l’initiative du collectif des « Hijabeuses ».

La Norvège éteint le rêve des Néo-Zélandaises

Les Norvégiennes évitent de justesse une nouvelle humiliation. Sorties dès le premier tour du dernier Euro après une claque monumentale reçue face à l’Angleterre (0-8), les coéquipières d’Ada Hegerberg étaient dernières de leur groupe avant l’ultime journée. Mais leur sursaut face à de modestes Philippines complètement dépassées (6-0) leur a permis finalement de se qualifier à la différence, au détriment de la Nouvelle-Zélande. Les co-organisatrices de la Coupe du monde croyaient avoir fait le plus dur en prenant un point contre la Suisse (0-0), mais elles se retrouvent troisièmes à la différence de buts (+5 contre 0). Une terrible désillusion. Quant aux Norvégiennes, elles devront faire bien mieux en 8e de finale pour espérer retrouver le lustre d’antan.

Le discours mobilisateur de Hervé Renard

On le sait, le sélectionneur des Bleues est un esthète du genre. Tout le monde se souvient de son speech à la mi-temps du match entre l’Arabie saoudite et l’Argentine à la dernière Coupe du monde masculine, qui avait porté ses joueurs vers un succès historique. Avant la rencontre face au Brésil, samedi, le coach a également su trouver les mots pour motiver ses joueuses. « Libérez-vous, osez, faites-le », lance-t-il notamment, alors que son équipe s’était montrée trop timorée en ouverture face à la Jamaïque. « Cette fois, on met le starter d’entrée », ajoute-t-il. Il faut croire qu’il a été entendu puisque les Bleues ont effectué une première période de haut vol, avant de l’emporter en toute fin de match sur une tête de Wendie Renard.

Vivez les coulisses du match > https://t.co/zoiiGJukaY pic.twitter.com/OZd9A6IAE0 — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 30, 2023



L’Allemagne se fait surprendre et ne fait pas DU TOUT les affaires des Bleues

Ç’eut été trop beau… On commençait à étudier la partie de tableau des Bleues ce matin, en se disant que si elles faisaient respecter la hiérarchie lors du dernier match de poule contre le Panama et qu’elles terminaient premières, ça s’annonçait bien dégagé jusqu’en demi-finales. Et patatras. Les Allemandes, doubles championnes du monde (2003, 2007), se sont pris les pieds dans le tapis face à la Colombie. Un but de Manuela Vanegas au bout du bout du temps additionnel (90e+7) a permis aux Colombiennes de créer la sensation du jour et prendre la tête du groupe. Résultat, si la logique est respectée jeudi prochain, c’est l’Allemagne qui se présentera face aux Bleues pour un 8e de finale explosif. Vraiment pas un cadeau.