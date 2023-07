Chaque jour, tout au long de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, 20 Minutes fait le point sur les faits marquants de la compétition. Ce mercredi, deux nations ont composté leur ticket pour la phase à élimination directe : l’Espagne et le Japon.

Furia Roja

Deux matchs, deux victoires, huit buts marqués, zéro encaissé. l’Espagne n’est pas là pour rigoler. La Roja a balayé la Zambie à Auckland (5-0). Jennifer Hermoso a fêté sa 100e cape par un doublé (13e, 70e), en bénéficiant notamment d’une passe décisive de la double Ballon d'or Alexia Putellas, de retour dans le onze de départ. Teresa Abelleira a ouvert le score d’une superbe frappe en pleine lucarne (9e) et Alba Redondo s’est chargée d’alourdir la note (69e, 85e). Seule ombre au tableau : la sortie d’Athenea del Castillo, en pleurs, en fin de match. Elle souffrirait d’une entorse de la cheville.

Japan Expo

Dans le même groupe, le Japon s’est aussi qualifié pour les huitièmes de finale. Les Nadeshiko ont outrageusement dominé le Costa Rica (24 tirs à 6), bien heureux de s’en sortir avec seulement deux buts encaissés (2-0). Hikaru Naomoto a fait mouche du pied gauche (25e), avant le tour de magie d’Aoba Fujino. L’attaquante de 19 ans a laissé Maria Elizondo sur les fesses, fixé Mariana Benavidez et transpercé la gardienne au premier poteau (27e). Les Japonaises, deuxièmes du groupe, essayeront d’arracher la première place à l’Espagne lors du choc de lundi (9 heures). Préparez le pop-corn - ou les tartines, au choix.

Ô Canada

Marquer un corner direct en Coupe du monde, beaucoup en rêvent. Katie McCabe l’a fait dès la 4e minute de jeu à Perth. Un but historique puisqu’il s’agit du premier de l’Irlande dans la compétition. La combativité des Girls in Green n’a cependant pas suffi pour gratter quelque chose face au Canada (2-1). Les championnes olympiques ont égalisé avec une bonne dose de chance lorsque le centre de Julia Grosso, légèrement détourné par Megan Connolly, est entré dans la cage avec l’aide du poteau (45e+5). Adriana Leon n’a en revanche eu besoin de personne pour donner l’avantage à son équipe, du bout de son pied gauche (53e). Avec quatre points au compteur, les Canadiennes prennent la tête du groupe B en attendant la rencontre entre l’Australie et le Nigeria jeudi.

🎥 OLIMPICO BY MCCABE! #CANIRL #CANvIRL #FIFAWWC pic.twitter.com/rKY9WsneWY — Megan Bᴏrg (@102megan) July 26, 2023



Renard au terrier ?

Si le staff français reste muet, Wendie Renard semble se diriger vers un forfait pour le choc face au Brésil. La capitaine des Bleues « souffrirait d’une lésion au mollet », selon Le Progrès, ce qui l’écarterait des deux prochains matchs. « La tendance penche clairement vers un forfait de Renard », écrit aussi L’Equipe. En revanche, les nouvelles sont bonnes pour Elisa De Almeida. La défenseure du PSG devrait être en mesure de jouer. D’après L’Equipe, Hervé Renard l’associerait en charnière avec Maëlle Lakrar. Eve Périsset en profiterait donc pour faire son retour sur le côté droit.