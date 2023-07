Chaque jour, tout au long de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, 20 Minutes fait le point sur les faits marquants de la compétition. Ce mardi, la Nouvelle-Zélande est descendue de son petit nuage, ramenée sur terre par la surprenante équipe des Philippines. La Norvège, elle, est au bord de la crise.

Alerte rouge

Sortie dès la phase de groupes de l’Euro l’été dernier, la Norvège s’expose à une nouvelle désillusion majeure. Malgré une prestation nettement plus convaincante que lors de la première journée, Guro Reiten et sa bande n’ont pas réussi à percer la défense suisse (0-0). Ada Hegerberg n’a pas pu jouer. L’ancienne Ballon d'or est pourtant entrée sur la pelouse avec les titulaires… mais elle s’est blessée à l’aine juste avant le coup d’envoi. « J’ai ressenti une gêne en sprintant juste après les hymnes », a-t-elle expliqué sur Twitter. Pour ne rien arranger, Caroline Graham Hansen, double championne d’Europe avec le Barça, a fait part de ses états d’âme après avoir été reléguée sur le banc par sa sélectionneuse. Battue par la Nouvelle-Zélande en ouverture du tournoi (0-1), la Norvège n’a pas marqué le moindre but en deux matchs et se retrouve dans un sacré pétrin : elle devra obligatoirement battre les Philippines dimanche à 9 heures pour voir les huitièmes de finale.

Sky is the limit

Une page de l’histoire du sport philippin s’est écrite au Sky Stadium de Wellington ce mardi. Le coup de boule de Sarina Bolden a offert à sa sélection sa première victoire en Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande (0-1). Les Ferns, qui avaient une occasion en or de se rapprocher des huitièmes de finale, ont péché dans le dernier geste. Les Philippines ont aussi bénéficié d’un petit coup de pouce du destin lorsque le poteau a renvoyé la frappe de Jacqui Hand. « On croirait un match à domicile à Manilles, se félicitait le sélectionneur Alen Stajcic à la fin de la rencontre. J’ai les larmes de tout le monde dans mes yeux, c’est tellement émouvant. » La 46e nation mondiale s’autorise à rêver : une victoire sur la Norvège dimanche lui ouvrirait les portes des huitièmes de finale. Un nul pourrait même suffire si la Suisse bat la Nouvelle-Zélande.

What a moment for @sarina_bolden as she scores @PilipinasWNFT's first goal at a #FIFAWWC!! 🇵🇭🙌 pic.twitter.com/ojaS00Zse2 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 25, 2023



La Colombie sert le café

Il fallait se lever tôt (coup d’envoi à 4 heures) pour voir la Sud-Coréenne Casey Phair devenir la plus jeune joueuse à apparaître en Coupe du monde, à l’âge de 16 ans et 26 jours. La Colombie ne lui a cependant fait aucun cadeau à Sydney (2-0). L'expérimentée Catalina Usme (33 ans) a débloqué le compteur sur penalty, après une main dans la surface. La petite prodige Linda Caicedo (18 ans), recrutée par le Real Madrid cette année, a ensuite marqué pour ses grands débuts au Mondial, au bout d’un rush de 40 mètres - avec l’aide de la gardienne adverse, certes, auteur d’une très grosse faute de main. Absentes lors de l’édition 2019, les Cafeteras s’installent derrière l’Allemagne dans le groupe H. Les deux nations ont d’ailleurs rendez-vous dans cinq jours.

Quoi de neuf, docteur ?

Comment va le mollet de Wendie Renard ? Le staff de l’équipe de France n’a pas dissipé le brouillard entourant la capitaine des Bleues. Pas d’info, hormis quelques miettes balancées par Amel Majri en conférence de presse : « Je l’ai croisée tout à l’heure, ça va. On sait qu’elle a un petit pépin au mollet. Sur le diagnostic, nous, on n’en sait pas plus. Le staff médical fait tout pour la remettre sur pied le plus rapidement possible. » L’incertitude demeure quant à sa participation au choc contre le Brésil dimanche. Naomie Feller a aussi rejoint l’infirmerie, victime d’une gêne à une cuisse. La guigne…