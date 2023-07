Chaque jour, tout au long de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, 20 Minutes fait le point sur les faits marquants de la compétition. Ce samedi, Américaines et Anglaises ont fait respecter la hiérarchie contre le Vietnam et Haïti, deux nations néophytes.

Au petit trot

En quête d’une cinquième étoile, les Etats-Unis ont lancé leur tournoi par une victoire pépère à Auckland (3-0). Les Vietnamiennes n’ont évidemment pas fait le poids, mais n’ont pas sombré non plus dans les mêmes proportions que la Thaïlande quatre ans plus tôt (13-0). La jeune Sophia Smith a inscrit deux buts en première période, avant d’offrir le troisième à sa capitaine Lindsey Horan. Alex Morgan a quant à elle manqué un penalty, repoussé par Kim Tranh Tran Thi. La « grand-mère » du groupe, Megan Rapinoe (38 ans), a quant à elle honoré sa 200e sélection. L’Angleterre, autre favori, a battu Haïti, 53e nation mondiale, mais sans briller (1-0). Les championnes d’Europe s’en sont remises à un penalty de Georgia Stanway au Suncorp Stadium de Brisbane. Haïti a tenu la dragée haute à son adversaire et aurait même pu réaliser l’exploit sans une parade de Mary Earps à la 81e minute.

She’s THAT girl. Great team win💥 pic.twitter.com/6r9IV9XJcG — Alex Morgan (@alexmorgan13) July 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Soleil levant

Le Japon n’a fait aucun cadeau à la Zambie au Waikato Stadium (5-0). Passées à côté de leur Mondial en 2019 (élimination en huitièmes de finale) et de leurs JO en 2021 (sortie en quarts), les Nadeshiko ont mis du temps à lancer leur match puisqu’elles ont dû attendre la 43e minute pour ouvrir la marque, par Hinata Miyazawa. Elles ont enfoncé le clou en deuxième période pour signer la victoire la plus nette depuis le début du tournoi, et sans concéder le moindre tir. Enfin une bonne nouvelle pour les nations asiatiques après les revers subis par les Philippines, le Vietnam et la Chine, qui a subi la loi du Danemark ce samedi en encaissant un but d’Amalie Vangsgaard à la 89e minute (1-0).

Magique système ?

Les Bleues peaufinent les derniers détails à la veille de leur entrée en lice contre la Jamaïque. Elisa De Almeida a reçu un coup à un mollet à l’entraînement et ne jouera pas. Estelle Cascarino devrait donc accompagner Wendie Renard dans l’axe de la défense. Fidèle au 4-3-3 depuis sa prise de fonctions, Hervé Renard devrait par ailleurs changer son fusil d’épaule et basculer vers un 4-4-2 selon L’Equipe. Désireux d’ajouter du poids dans l’entrejeu et d’équilibrer son équipe, parfois dépassée contre l’Australie, il envisage une doublette composée de Grace Geyoro et Sandie Toletti au milieu. Amel Majri et Clara Mateo prendraient place sur les ailes, tandis que Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer seraient associées devant. Kenza Dali sortirait donc du onze de départ. Il reste encore quelques heures à Hervé Renard et son staff pour se décider. Tic tac…