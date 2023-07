La défenseure Selma Bacha souffre d’une entorse de la cheville gauche mais va rester avec les Bleues pour se soigner avant leur entrée en lice au Mondial le 23 juillet à Sydney, a affirmé l’encadrement de la sélection samedi, sans s’avancer sur sa durée d’indisponibilité. Les derniers examens pratiqués samedi à Melbourne ont révélé « une entorse », a précisé l’encadrement de l’équipe de France féminine avant de s’envoler pour Sydney plus tard dans la journée. Mais l’hypothèse d’un forfait de cette titulaire importante a été écartée, a-t-on précisé de même source.

La joueuse de Lyon (22 ans) était sortie sur civière vendredi dans les dernières secondes du dernier match de préparation des Bleues avant la Coupe du monde (20 juillet - 20 août), contre l’Australie (défaite 1-0). Une première radiographie passée vendredi soir n’avait pas révélé de fracture, alors que les Bleues entrent en lice au Mondial contre la Jamaïque le 23 juillet (12h00).

Remplacement possible jusqu’au 22 juillet

Questionné sur la durée d’indisponibilité de Bacha, l’encadrement des Bleues n’a pas souhaité s’avancer, indiquant que les prochains jours seront déterminants pour évaluer le temps nécessaire de récupération. L’absence de la latérale gauche contre la Jamaïque est néanmoins quasiment actée.

Les Bleues affrontent ensuite le Brésil pour le choc du groupe F, le 29 juillet à Brisbane (12h00), puis le modeste Panama le 2 août (12h00). Un éventuel huitième de finale est programmé le 7 ou le 8 août pour les Françaises, ce qui laisse plus de trois semaines de marge à l’encadrement médical. La joueuse de l’OL est donc lancée dans une course contre la montre pour être remise sur pied à temps. Si son état devait ne pas s’arranger, un remplacement est toujours possible dans l’effectif jusqu’au 22 juillet, veille du premier match.