Le 22 décembre dernier, Hervé Renard attaquait une Coupe du monde avec un succès mémorable contre l’Argentine de Lionel Messi (2-1), à la tête de l’Arabie saoudite. Huit mois plus tard, le voici dans la peau du premier sélectionneur à enchaîner deux Mondiaux aussi rapprochés, grâce à son grand saut dans le football féminin. Intronisé très tardivement comme nouveau boss de l’équipe de France féminine, le 30 mars, il va avoir droit à son premier examen de passage, ce dimanche (12 heures à Sydney) face à la Jamaïque.

Quel apport l’ancien double vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) avec la Zambie (2012) et la Côte d’Ivoire (2015) s’imagine-t-il avoir sur les Bleues en moins de quatre mois ? « C’est une équipe qui a déjà obtenu des résultats probants, donc on ne part pas du néant, confiait-il le mois dernier au micro de RTL Il nous manque un petit quelque chose psychologique, mental. On va être très clairs, c’est à moi d’aller chercher ce petit quelque chose. Si on ne réussit pas, ça sera de ma responsabilité. »

« D’autres coachs ont pu venir ici par défaut »

Un discours d’une ambition et d’une transparence louables au vu de l’historique des Tricolores dans les grandes compétitions. Aucune finale, aucun podium, et même dix années sombres avec une génération supposée dorée, entre les deux demies Mondial 2011-JO 2012 enchaînées avec Bruno Bini et une autre place dans le dernier carré lors de l’Euro 2022. Entretemps, les échecs se sont donc multipliés, avec parfois des choix douteux de sélectionneurs.

« Ça fait du bien de voir quelqu’un qui vient dans le foot féminin en croyant vraiment en ce projet, révélait ainsi Amel Majri à 20 Minutes en avril, juste après la nomination d’Hervé Renard. Par le passé, on sait que d’autres coachs ont pu venir ici par défaut. » Coucou Philippe Bergeroo (2013-2016) et Olivier Echouafni (2016-2017)…

« J’ai eu l’impression d’avoir joué contre Lyon »

Après eux, l’ancienne internationale Corinne Diacre était supposée incarner, à partir de 2017, une nouvelle ère de succès. Six ans plus tard, on retient surtout la déception der la Coupe du monde 2019 organisée en France, avec une élimination dès les quarts privant les Bleues des Jeux olympiques de Tokyo, et des brouilles en pagaille avec des joueuses cadres (Bouhaddi, Henry, Le Sommer). Et ce jusqu’au cri du cœur de Wendie Renard en février, soutenue dans la foulée par Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, qui lui coûtera son poste. Alors, à quel point le changement Diacre-Renard chamboule-t-il les ambitions de cette sélection toujours attendue, souvent placée, mais donc jamais en finale ? La Canadienne de l’OL Vanessa Gilles est bien placée pour avoir un avis, après s’être inclinée en amical (1-2) contre les Bleues d’Hervé Renard le 11 avril.

L’équipe de France a toujours produit des individualités exceptionnelles au niveau technique, puissance et vitesse. Mais ces dernières années, sa force tenait surtout dans ces individualités, contrairement par exemple au Canada, où c’est notre force collective qui ressort. Mais avec un nouveau coach et un nouvel état d’esprit, peut-être que cela est en train de changer. Lors de ce match contre la France, j’ai eu l’impression, face à ce 4-3-3, d'avoir joué contre Lyon, contre moi-même ! Avant le changement de sélectionneur, c’est sûr que je voyais les joueuses revenir à Lyon un peu frustrées. Maintenant, avec le nouveau coach, je vois tout le monde rejoindre la sélection avec le sourire et de l’excitation. Ça fait plaisir en tant qu’amie, moins en tant qu’adversaire des Bleues (sourire) ».

« Wendie Renard peut désormais se soucier seulement de football »

« Je suis tellement contente pour Wendie et pour les filles que le changement ait fini par avoir lieu, complète une autre joueuse lyonnaise, l’Américaine Lindsey Horan. Ça a été un soulagement mental pour Wendie, elle peut désormais se soucier seulement de football. » Enfin, l’attaquante star Ada Hegerberg compare ce bras de fer entre joueuses, FFF, et sélectionneuse, avec sa mise en retrait de sa sélection norvégienne de 2017 à 2022 : « Tout le monde disait que c’était très courageux de la part de Wendie. Mais c’était surtout triste qu’elle soit forcée d’en arriver à prendre cette décision de se retirer avant un Mondial. Je connais le talent de mes coéquipières, qui sont des joueuses de très haut niveau. Elles ont un nouveau coach, un monsieur dont les expériences imposent le respect et qui a gagné au haut niveau ».

Le palmarès d’Hervé Renard tranche en effet avec celui de tous ses prédécesseurs, qui n’ont jamais su surfer sur la culture de la gagne de Lyonnaises capables de remporter huit Ligues des champions depuis 2011. Lors du media day organisé fin mai par l’OL, plusieurs internationales étrangères présentes ont considéré ces Bleues newlook parmi les favorites de la compétition, en prenant toutes bien soin de préciser « avec le nouveau coach ». Ceci dit, être présentée comme un vainqueur en puissance avant un grand tournoi (même sans des atouts majeurs comme Delphine Cascarino et Marie-Antoinette Katoto en attaque) est tout sauf une nouveauté pour l’équipe de France.

Un staff clairement densifié avec Hervé Renard

Cette étiquette n’a-t-elle pas justement pu être un poids pour un groupe en quête d’une toute première ligne à son palmarès ? « Non, ce n’est pas parce qu’on a une étiquette de favorite qu’on n’a pas assumé et qu’on a perdu, réplique Eugénie Le Sommer. C’est normal de nous avoir placées parmi les favorites parce qu’on sortait d’une demi-finale au Mondial 2011 et que derrière, on a fait beaucoup de belles campagnes européennes, que ce soit l’OL ou le PSG. Et puis on dominait parfois ces grandes équipes en matchs de préparation. Mais ça ne passait pas en Coupe du monde, à l’Euro ou aux JO. »

Souviens-toi l'été 2019, lorsque Eugénie Le Sommer et Corinne Diacre semblaient complices, en pleine Coupe du monde en France. - J.E.E./SIPA

On revient là au blocage « mental et psychologique » évoqué par Hervé Renard, à l’image des séries de tirs au but mal négociées lors de l’Euro 2013 puis au Mondial 2015. L’un des grands reproches à l’encontre de Corinne Diacre, surtout depuis le départ d’Eric Blahic en juin 2021, tenait dans son staff minimaliste, avec seulement deux adjoints, en charge des gardiennes et de la préparation athlétique. Une anomalie corrigée depuis l’arrivée d’Hervé Renard, qui est accompagné de six personnes rien que dans son staff technique.

« Créer des liens, décompresser, rigoler… », la formule gagnante ?

« Pour moi, c’est juste normal en fait, note la milieu de terrain de Fleury Léa Le Garrec, qui fait partie du voyage en Australie. On ne peut pas vouloir être une des meilleures nations du monde sans avoir un staff fourni et professionnel. Il faut profiter des compétences précises et spécifiques de chacun : le préparateur physique, le kiné, la data, l’analyse des performances… » Outre le nombre de compétences ajoutées depuis quatre mois en sélection, les joueuses louent les initiatives visant à développer la cohésion du groupe. Là aussi, il y a un drôle de fossé avec une ère Diacre parfois glaciale.

Le staff est super ouvert et très à l’écoute, apprécie la latérale tricolore de Chelsea Eve Perisset. C’est sympa de sortir un peu du cadre purement football avec par exemple de la course d’orientation où on mélange joueuses et staff, comme c’est aussi le cas à table lors de dîners en commun. Ça permet de créer des liens, de décompresser, de rigoler. Le sélectionneur met l’accent sur l’état d’esprit et sur l’unité qui sont les éléments essentiels pour espérer aller loin dans une compétition comme la Coupe du monde. »

Le chemin jusqu’au dimanche 20 août au Stadium Australia de Sydney semble avoir été bien balisé dans un temps record. A en croire Amel Majri, qui se confiait au Progrès début juillet, il se passe vraiment un truc : « En si peu de temps, je n’avais jamais ressenti autant d’émotions et d’osmose dans un collectif. Tout le monde se sent bien, libéré, tout est naturel entre nous ». Alors peut-être…