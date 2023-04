Si l’équipe de France féminine a d’ores et déjà tourné la page Corinne Diacre, l’ancienne sélectionneuse des Bleues, elle, n’en a pas terminé avec la Fédération Française de football. Alors que celle-ci n’a toujours pas reçu de lettre de licenciement, Diacre aurait, par la voix de son avocat, selon une information de nos confrères de L’Equipe, adressé le 6 avril un courrier au conseil de la FFF afin de régler la situation. En plus de l’intégralité des salaires courant jusqu’à la fin de son contrat, en août 2024, à l’issue des Jeux olympiques de Paris, l’ex-coach de l’équipe de France réclamerait une indemnité à hauteur de six millions d’euros pour préjudice subi.









« Sa révocation s’est faite dans des conditions anormales, explique l’avocat de Corinne Diacre, Me Christophe Ayela, à L’Equipe. Cela provoque un préjudice supplémentaire extrêmement important. On la garde comme sélectionneuse et on la dispense d’activité. Psychologiquement, c’est insupportable. Ce courrier est fait pour provoquer une discussion. Il n’y a aucune raison que l’on ne trouve pas un accord. »