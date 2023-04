La situation de Corinne Diacre est pour le moins surprenante. L’ex-sélectionneuse des Bleues a été débarquée le 9 mars dernier après une fronde - un chantage pourrait-on dire aussi - de certaines cadres de l’équipe telle que la capitaine Wendie Renard.

Pourtant, selon ce que nous explique L’Equipe ce mardi, l’ancienne coach de Clermont n’a non seulement toujours pas reçu de lettre de licenciement de la part de la FFF, mais celle-ci se propose de surcroît de continuer à lui verser mensuellement son salaire et lui laisser sa voiture de fonction. En Bleu, Diacre percevait (et perçoit donc encore) 27.000 euros brut par mois (soit, selon les informations de L’Equipe, 350.000 euros brut annuels sur treize mois).









Diacre exigerait un dédommagement

Son contrat actuel court, lui, jusqu’en 2024. Sauf que l’ancienne internationale tricolore n’entend pas se laisser ainsi dicter la marche à suivre et estime mériter un dédommagement pour préjudices subis. Toujours selon nos confrères de L’Equipe, cela pourrait se chiffrer « autour d’un peu plus d’une année supplémentaire ».

Joint par nos confrères, le président de la Fédération française de football Philippe Diallo a assuré vouloir « trouver un accord avec Corinne ». « Nous comprenons sa situation, mais il faut aussi comprendre que la FFF a été confrontée à une situation qu’elle n’a pas provoquée », a-t-il précisé. Corinne Diacre non plus, c’est d’ailleurs pour cela qu’elle en est là aujourd’hui.