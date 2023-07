Chaque jour, tout au long de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, 20 Minutes fait le point sur les faits marquants de la compétition. Ce lundi aura été marqué par la démonstration du Brésil, futur adversaire des Bleues, face au Panama.

Inquiétude autour de Wendie Renard

Hervé Renard a beau ne voir que le positif après le triste match nul de l’équipe de France, dimanche soir, pour leur entrée en lice dans le Mondial, on ne peut, nous, s’empêcher de se poser des questions. D’autant que les Bleues ne sont pas vernies, elles qui ont enchaîné les blessures en cascade ces dernières semaines, puisque c’est au tour de la capitaine Wendie Renard de traîner la patte. Celle-ci a ressenti une douleur musculaire à un mollet et a passé des examens de contrôle lundi à la mi-journée.

Une IRM dont les résultats n’ont pas été communiqués par l’encadrement de la sélection. Ni l’entourage de la Martiniquaise, ni la Fédération n’ont d’ailleurs souhaité s’exprimer sur le sujet. Même si l’encadrement des Bleues refusait de céder à la « panique » dans la journée, l’alerte musculaire de Renard est d’autant plus inquiétante qu’elle concerne une zone fragile chez la défenseure de l’OL, déjà touchée aux mollets dans le passé.

Le Brésil déroule avant la France

Et pendant que l’on commente les pépins physiques des Françaises et/ou leur performance très moyenne face à la Jamaïque, dimanche, le futur adversaire des Tricolores se fait plaisir pour son entrée en lice dans la compétition. Résultat : Un 4-0 propre et net, avec notamment une merveille d’action collective pour conclure le but du 3-0. C'était trop beau pour qu’on ne vous le partage pas.

Golo brutal do Brasil 🇧🇷pic.twitter.com/I3W2S97gsW — Cabine Desportiva (@CabineSport) July 24, 2023



Le Maroc sombre, sa gardienne totalement dépassée

Dans la famille « grosse peignée », après le Brésil, je voudrais l’Allemagne ! Les Allemandes n’ont pas fait dans la dentelle, ce lundi, face à une équipe du Maroc à la dérive, pas beaucoup aidée il est vrai par sa gardienne, Er-Rmichi, en perdition durant quatre-vingt-dix minutes. Avec cette victoire facile, l’Allemagne prend la première place provisoire du groupe H, les deux autres équipes, la Colombie et la Corée du Sud s’affrontent cette nuit. Enfin, un peu plus tôt dans la journée, l’Italie a battu l’Argentine (1-0).