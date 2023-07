France - Jamaïque EN DIRECT : Les Bleues n'y arrivent pas... Vingt minutes à jouer encore...

89e : LA BAAAAARRE ET LE POTEAU SUR CETTE TETE DE DIANI, NOOOOOOOOON !

72e : On dirait une étape de plat sur le Tour de France, c'est terrible.

66e : Dali et Becho remplacent Mateo et Majri. Allez, un peu de sang neuf et de nouvelles idées, ça ne peut pas faire de mal.