Coupe du monde féminine 2023 : Wendie Renard offre la victoire aux Bleues ! Les 8es sont en vue… Revivez France-Brésil avec nous

« On a fait preuve de beaucoup de courage, d'abnégation, souligne Hervé Renard. Celui-là doit être un match référence, on a battu une très belle équipe du Brésil. (Sur Wendie Renard) Sans elle, c'est dur. Merci à elle d'avoir serré les dents, et à toutes les filles d'avoir fait autant d'efforts. On s'était mis en difficulté contre la Jamaïque. Aujourd'hui, on a été assez efficace. »

« On voulait gagner ce soir, c'est ce qu'on a fait. On s'était dit qu'il fallait qu'on démarre fort. Je suis fière de l'équipe, on avait un plan de jeu, il a très bien fonctionné. »

63e : On sent que les Bleues doutent un peu avec l'égalisation, beaucoup moins de sérénité désormais dans les rangs français

45e : On retourne aux vestiaires ! La France mène 1-0 grâce au 90e but d'Eugénie Le Sommer, les Bleues sont bien dans le coup !

