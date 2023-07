Chaque jour, tout au long de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande, 20 Minutes fait le point sur les faits marquants de la compétition. Ce vendredi, l’Angleterre se rapproche des huitièmes de finale. L’Argentine, l’Afrique du Sud et la Chine ont aussi débloqué leur compteur, pendant que les Canadiennes balançaient un communiqué visant leur fédé.

L’Angleterre tient le bon bout

À défaut de briller, l’Angleterre continue de gagner. Après leur victoire sur Haïti (1-0), les Lionesses ont écarté le Danemark sur le même score à Sydney (1-0). Remplaçante lors du match précédent, Lauren James a justifié son retour dans le onze en inscrivant l’unique but du match dès les premières minutes d’une jolie frappe du droit à l’entrée de la surface (6e). Les championnes d’Europe auraient pu payer leur incapacité à se mettre à l’abri puisque la tête d’Amalie Vangsgaard a trouvé le poteau (87e), mais un nul leur suffira contre la Chine mardi pour finir en tête de ce groupe D. Gros point noir, et non des moindres : Keira Walsh a été évacuée sur civière en première période. La joueuse du FC Barcelone pourrait souffrir d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Dans le même groupe, la Chine a fait le minimum contre Haïti (1-0). Réduites à dix à cause d’une semelle de Zhang Rui juste sous le genou de Sherly Jeudy (29e), puis sauvées par un réflexe miraculeux de leur gardienne (53e), les Chinoises ont gagné grâce à un penalty de Wang Shuang (71e). Encore une belle prestation des Grenadières, qui restent cependant scotchées à zéro point.

Le point de l’espoir

Dans une affiche nettement plus habituelle en rugby qu’en foot, l’Argentine et l’Afrique du Sud n’ont pas réussi à se départager à Dunedin (2-2). Les Banyana Banyana auront des regrets puisqu’elles ont mené de deux buts grâce à Linda Motlhalo (30e) et Thembi Kgatlana (66e). L’Albiceleste a toutefois recollé en marquant deux fois en cinq minutes, par l’intermédiaire de Sophia Braun (74e) et Romina Nunez (79e). Avec un point au compteur, les deux nations restent en course pour les huitièmes de finale. Les deux co-leaders du groupe, la Suède et l’Italie, s’affrontent samedi à 9h30.

Joueuses de tous les pays, unissez-vous

En conflit avec leur fédération, les joueuses canadiennes ont publié un communiqué pour faire le point sur l’évolution des négociations. Sans cacher leur déception. « Alors que l’étendue des contraintes financières de Canada Soccer a été révélée, nous avons été obligées de choisir entre notre rémunération et le financement nécessaire à l’organisation de camps d’entraînement indispensables », peut-on lire. « Nous avons été obligées de choisir entre recevoir une part équitable des récompenses des succès de nos équipes à la Coupe du monde et notre engagement pour l’égalité de salaire et de traitement avec notre équipe nationale masculine. Ce sont des choix que nous ne devrions pas avoir à faire. Nous sommes profondément déçues de ne pas disposer d’un accord plus complet à ce stade crucial de notre calendrier. »

L’accord provisoire garantit « au minimum » l’égalité de rémunération avec l’équipe masculine. « Ce n’est pas fini, insistent les joueuses. L’équipe nationale masculine et nous-mêmes restons déterminés à trouver une solution à long terme qui assure un traitement juste et équitable à nos équipes nationales actuelles et des investissements pour l’avenir du soccer canadien, mais pour l’instant, notre équipe veut simplement se concentrer sur le soccer. » Les championnes olympiques joueront leur qualification en huitièmes de finale lundi contre l’Australie. Un nul leur suffira pour passer.

A statement from the players of the Canadian Women's National team. pic.twitter.com/iVuoJhncKg — CanadianSoccerPlayers (@PlayersCanadian) July 28, 2023



Avec Wendie ?

Touchée au mollet il y a quelques jours, Wendie Renard s’est entraînée vendredi. La présence de la capitaine des Bleues sur le terrain face au Brésil sera tranchée samedi. En conférence de presse, le sélectionneur Hervé Renard a ainsi expliqué que la Lyonnaise « connaît son corps » et « prendra la décision » elle-même. Le boss a aussi appelé ses joueuses à lâcher les chevaux après une première timide contre la Jamaïque : « Il n’y a pas de stress à avoir. Une Coupe du monde, ça se vit intensément. Ce sont des moments inoubliables, qui peuvent être fantastiques, donc il faut se libérer. Il faut que les joueuses d’expérience entraînent les autres dans leur sillage. Le match de demain est l’occasion parfaite. C’est un test de haut niveau. A nous d’être nous-mêmes. » Selon L’Equipe, les Bleues aligneront probablement le 4-4-2 suivant : Peyraud-Magnin - Lakrar, Renard, De Almeida, Karchaoui - Dali, Geyoro, Toletti, Bacha - Diani, Le Sommer.