Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Lundi 31 juillet

A minuit, il sera (officiellement) trop tard. C’est ce lundi à 23h59 que prend fin l’ultimatum lancé par le Paris Saint-Germain à son meilleur joueur. Bon, la date butoir a déjà changé plusieurs fois. Le 5 juillet, lors de la présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi avait ainsi demandé à Kylian Mbappé de se prononcer « la semaine prochaine, dans les dix jours au plus tard… dans deux semaines et s’il ne veut pas signer, la porte est ouverte ».

Mais maintenant, promis-juré-craché, le capitaine de l’équipe de France n’a plus que quelques heures pour prendre LA décision : activer la clause de son contrat qui prolongerait celui-ci d’une saison, jusqu’en juin 2025, ou bien avoir la possibilité de partir libre l’été prochain.

Depuis l’envoi de sa fameuse missive, on sait bien de quel côté penchent le cœur et le portefeuille de Kyky. L’attaquant veut honorer sa dernière année de contrat avec Paris, empocher l’hallucinante prime de fidélité de 60 millions d’euros au passage, puis la prime à la signature du Real Madrid, qui devrait également lui permettre d’acheter la totalité du Cap d’Agde ou de Palavas-les-Flots.

On voit mal comment sa position changerait tout à coup, alors que selon RMC Sport, il n’a jamais répondu à la proposition de rendez-vous faite par le champion de France, qui s’attendrait d’après la même source à recevoir une offre du Real Madrid « extrêmement basse et insultante », dans les dernières heures du mercato, fin août. C’est vrai que 500.000 euros et un autographe de Florentino Perez lorsqu’on espère 250 millions, c’est peu.

Crédibilité : 0 %. Même si ce feuilleton n’a parfois ni queue ni tête, on n’imagine pas une seconde Mbappé changer d’avis in extremis et prolonger son contrat en grande pompe, avec le passage de la patrouille de France au-dessus du Parc des Princes en prime.

Mbappomètre : Rien ne bouge. Mbappé semble parti pour rester, comme on dit dans le milieu, vu qu’il ne souhaite aller qu’au Real et que les Madrilènes se contentent d’observer les dirigeants parisiens se débattre en vain avec un dossier qui leur échappe, à la manière sadique d’un chat qui joue avec un campagnol blessé et patiente avant de lui porter le coup fatal.