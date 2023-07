Alors qu’il vient tout juste de sortir son second album Intérieur Vie, Hervé était sur la scène des Solidays fin juin. L’artiste y livrait une prestation dynamique et électrique, et croisait 20 Minutes.

Révélé par son tube Si bien du mal en 2020, Hervé était devenu, dans la foulée, la nouvelle révélation masculine des Victoires de la Musique. Une récompense méritée mais qui obligeait l’artiste à revenir avec un album tout aussi complet que le premier. C’est chose faite avec Intérieur Vie, sortie en mars dernier. Un album qui revient avec brio aux origines bretonnes de l’artiste.

Lors de cette rencontre avec Hervé, le chanteur est revenu dans notre format Hits Tips sur son succès Si bien du mal, le tournage du clip de Tout ira mieux demain, sa passion pour le foot de Mélancolie F.C., son featuring avec Eric Cantona sur un titre de Bernard Lavilliers ou les prises de position de Kylian Mbappé en équipe de France.

Ce week-end, Hervé est présent au Festival Les Escales à Saint-Nazaire. Il entame la tournée de son nouvel album le 7 octobre à Rouen.