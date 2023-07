Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Le Mbappomètre est de retour.

Vendredi 28 juillet

Les courtisans savent à quoi s’en tenir. Le PSG a fixé son prix pour Kylian Mbappé : s’offrir le prodige français cet été coûtera 250 millions d’euros selon Marca. « Le feuilleton Mbappé est entré dans sa dernière ligne droite », assure le quotidien. « Al-Khelaïfi essaie d’obtenir un montant de transfert qui lui permette de vendre l’opération comme un succès aux yeux du public. » Les dirigeants du Real Madrid ont été informés et « tentent de faire baisser (cette somme) car elle dépasse ce qu’ils sont prêts à payer ».

La Maison-Blanche dispose d’un « avantage décisif » puisque le PSG « sait que s’il ne baisse pas ses exigences d’ici le 31 août et ne parvient pas à un accord, Mbappé est prêt à honorer son contrat et à partir le 30 juin 2024 sans que Paris ne reçoive un euro. » Encore selon Marca, le Real a la rancune tenace et ne compte pas négocier directement avec Nasser Al-Khelaïfi, toujours vexé que le président parisien n’ait daigné donner la moindre réponse aux offres madrilènes en août 2021.

Les discussions devraient donc être menées par un intermédiaire. L’Equipe écrivait justement il y a quelques jours que quelqu’un avait été mandaté « pour tenter de prendre la température auprès des trois parties ». Selon Mundo Deportivo, tout le monde s’est fait une raison quant à l’issue du dossier, le Real faisant figure d’immense favori. « Les clubs de Premier League se sont retirés des enchères, il semble que le seul qui reste soit Liverpool », explique le quotidien catalan.

Difficile d’imaginer cependant que les Reds, qui n’ont pas mis le curseur suffisamment haut pour Jude Bellingham, s’alignent sur les demandes du PSG. En attendant que les négociations progressent, le club de la capitale a effacé Mbappé du visuel publié pour annoncer son partenariat avec Brilliant Crypto. Ironie du sort : les équipes du PSG l’ont remplacé par Marco Verratti, qui pourrait lui aussi faire ses valises…

Le PSG a retiré Kylian Mbappé de son affiche publicitaire avec Brilliant crypto. 👀 pic.twitter.com/FOzaW8X3od — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 28, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Crédibilité : 70 %. Le PSG est OBLIGÉ de vendre sa star à un certain prix pour garder la face et ne pas passer pour un pitre. Par contre, demander 250 millions d’euros pour un joueur à qui il reste un an de contrat, tout Mbappé qu’il soit, ça fait beaucoup. Florentino Perez n’a pas l’intention de jouer le rôle du pigeon, et il a bien raison.

Mbappomètre : 60 %. Les bases de la négo sont posées. « 25.000. Non, 30.000. Allez, 27.000 avec le tam-tam. Non, file-moi 30.000. » On verra si Nasser reste aussi inflexible que le vendeur de souvenirs de Galaswinda. Spoiler : non.