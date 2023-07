Le dossier Mbappé est en train de nous rendre totalement zinzin. Pour peu qu’on en ait quelque chose à faire du football, soit, mais quand même. Depuis l’annonce par plusieurs médias d’une offre officielle du club saoudien d’Al-Hilal de 300 millions d’euros pour le buteur parisien, les infos qui s’enchaînent sont toutes plus aussi WTF les unes que les autres. La plus belle du jour nous vient de chez As, qui affirme mercredi que le clan Mbappé aurait entamé des discussions avec les dirigeants d’Al-Hilal, club rejeté par Messi à la fin du mois de mai, quand l’ancien numéro 30 parisien a finalement dit oui à l’Inter Miami.

Selon As, donc, Mbappé ne serait pas fermé à l’idée de signer un an en Arabie saoudite afin d’arriver gratuitement l’été prochain au Real, avec les poches encore plus remplies. Al-Hilal, de son côté, préférerait un contrat de deux ans pour le Français. Et pendant ce temps, toujours aucun signe du Real Madrid dont le flegme et la posture « un deux trois soleil » continuent d’épater.

Le salaire démentiel proposé par Al-Hilal à Mbappé ! 💰🤑



Les chiffres sont surréalistes. 🥵



◽ 700M€ par an

◽ 58,3M€ par mois

◽ 13,3M€ par semaine

◽ 1,9M€ par jour

◽ 79,900€ par heure

◽ 1333€ par minute



🗞 CBS News pic.twitter.com/SzUoakATYY — Foot Mercato (@footmercato) July 24, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Crédibilité : 20 %. Et encore, on est gentil. Pour nous, la seule explication au fait que le clan Mbappé aurait accepté d’ouvrir ne serait-ce qu’une demi-oreille aux dirigeants saoudiens, c’est pour continuer de jouer au grand bluff avec le PSG. Comme pour leur signifier que cette offre tombée du ciel ne le fera pas broncher et qu’il n’est pas décidé à céder à la pression du PSG.

Mbappomètre : Honnêtement, entre les autres clubs qui commencent à se dire qu’il y a un coup à jouer cet été avec Mbappé, la mise à l’écart du joueur pour la tournée estivale au Japon, l’ambiance pesante qui règne à Paris et l’envie à peine masquée des fans Madrilènes de ne pas perdre encore la face dans ce dossier, tout devrait être réuni pour que ce transfert à Madrid se fasse à un moment donné. La plaisanterie a assez duré et poursuivre sur ce rythme pendant encore des semaines risquerait de faire tomber cette télénovela dans quelque chose d’assez tragique. Allons messieurs, un peu de nerfs !