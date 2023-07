Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Le Mbappomètre est de retour.

Mardi 25 juillet 2023

Anne Hidalgo aimerait « le garder à Paris », mais Kylian Mbappé semble de plus en plus proche d’un départ. Le dossier a pris de l’ampleur ces dernières heures. Le Paris Saint-Germain ne cache plus son intention de vendre l’attaquant, qui ne compte pas prolonger. Certains clubs sont déjà passés à l’action. La direction parisienne a accepté une offre d’Al-Hilal, qui grimpe à 300 millions d’euros. Pas trop mal pour un joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat, même si les Saoudiens auront probablement plus de mal à tomber d’accord avec KM7, malgré une offre de 400 millions d’euros de salaire sur deux ans.

Le capitaine des Bleus nourrit des ambitions qui scellent son avenir proche en Europe. Justement, « Chelsea, Manchester United, Tottenham, l’Inter et le Barça ont tous pris des renseignements auprès de Nasser Al-Khelaïfi » ces dernières 48 heures, informe L’Equipe. Les Blues et les Red Devils ont glissé qu’ils n’iraient « pas plus loin », mais leurs homologues « voient une possibilité d’avoir Mbappé en prêt pendant un an, tout en payant une somme assez importante pour convaincre le PSG ». Le FC Barcelone envisagerait même d’ajouter des joueurs dans la balance pour limiter l’onde de choc financière selon le quotidien.

« Plusieurs clubs font preuve de créativité et proposent des formules incluant un joueur de top niveau dans la balance plus un transfert, précise une source proche des négociations à l’AFP. Cela ouvre le marché à plus de clubs. » Le Real Madrid reste évidemment à l’affût, mais la Maison Blanche aurait plutôt dans l’idée d’attendre la fin du mercato, quand le Paris Saint-Germain se retrouverait dos au mur, pour recruter le joueur à un prix moindre. « Le Real et le PSG ne se parlent pas directement, mais au moins un intermédiaire a été mandaté pour tenter de prendre la température auprès des trois parties », explique L’Equipe.

C'est beaucoup. - Marca

Crédibilité : 50 %. Evidemment, quand une porte s’ouvre pour un joueur du calibre de Kylian Mbappé, on vient se renseigner, au cas où. De là à ce que ça aille plus loin ? On a quand même de gros doutes sur la possibilité de voir le prodige de Bondy finir à Tottenham…

Mbappomètre : 60 %. Le message est clair du côté du PSG : vous êtes intéressé ? On peut discuter ! Hors de question de laisser sa star sans recevoir une compensation. Peut-être que Mbappé finira par se lasser et céder en acceptant de s’en aller dès cet été. Ou pas, si l’on en croit son entourage.