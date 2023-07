Le dossier Mbappé tourne au grand n’importe quoi. Alors que l’on parle d’une première offre officielle d’Al Hilal à hauteur de 300 millions d’euros, avec un contrat annuel de 700 millions, la planète sport est en train de devenir folle. Pour ironiser face à une telle orgie de billets verts, la star des Bucks Giannis Antetokounmpo a envoyé un tweet avec sa photo accompagnée d’un appel du pied aux dirigeants saoudiens.

« Al Hilal, tu peux me recruter. Je ressemble à Kylian Mbappé », a écrit le joueur des Milwaukee Bucks, ce qui a bien fait rire Mbappé, qui lui a répondu avec des émojis « mort de rire ». Preuve qu’il faudra plus qu’une mise à l’écart pour bousculer l’international français du PSG, qui semble pour le moment prendre toute cette affaire avec légèreté.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/hKhqYXC7tH — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 24, 2023



Dans la foulée, c’est Draymond Green qui y allait de sa petite danse du ventre devant les millions saoudiens. « Ils (l’Arabie saoudite) ont aussi une ligue de basket, n’est-ce pas ? L’encre de mon contrat n’est pas encore sèche », a prévenu le joueur des Golden State Warriors sur Twitter, accompagnant lui aussi son message de plusieurs smileys.

LeBron Gump

LeBron James a quant à lui opté pour un mème de Forrest Gump, accompagné de ce message : « Moi partant en Arabie saoudite s’ils appellent Rich Paul (son agent) et Maverick Carter (meilleur ami et associé) pour ce contrat d’un an ! ».

On le voit, si cette offre record d’Al Hilal n’a aucune chance d’aboutir à un transfert - encore que... il ne faut plus jurer de rien aujourd’hui (POURQUOI SEKO, POURQUOI T’AS FAIT CA ???) -, elle ne manque pas de faire réagir jusqu’aux millionnaires de la NBA.