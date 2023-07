Alors que le PSG est passé à la vitesse supérieure dans l’immense jeu de poker menteur qui l’oppose à Kylian Mbappé, en priant l’international français de ne pas prendre part à la tournée d’avant-saison au Japon et de s’entraîner avec les indésirables du loft, rien de tout ça ne semble avoir d’impact sur le « Kyks ». Selon Sport et As, cette mise à l’écart glisse sur Mbappé, qui se comporterait comme un amour au quotidien du côté du nouveau centre d’entraînement de Poissy.

Le garçon, qui se sait en position de force, garde la « poker face » et ne montre aucun signe d’agacement. Mais dans sa tête, rien n’a changé depuis son retour à l’entraînement - c’est du moins ce que nous racontent les confrères espagnols. Cette mise à l’écart n’est pas de nature à faire changer d’avis Mbappé, toujours résolu à rester une saison encore à Paris avant de rejoindre le Real gratuitement en juin prochain.

Crédibilité : 90 %. Si la mise à l’écart à proprement parler n’a certainement pas dû lui faire super plaisir, on imagine mal Kylian Mbappé craquer maintenant. La méthode forte employée par le PSG serait plutôt de nature à renforcer les certitudes du joueur concernant son avenir.

Mbappomètre : On vous l’avoue, on est un peu paumé sur ce dossier. Mbappé semble véritablement résolu à honorer sa dernière année de contrat avec le PSG et le Real Madrid fait le mort, conscient que le temps joue pour lui. La question est de savoir si Paris osera pousser sa réflexion jusqu’au bout et écarter son joueur durant toute la saison si jamais ça ne débouchait pas sur un transfert d’ici fin août. On va donc pencher pour un léger avantage (contraint) pour le PSG.