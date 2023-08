Jeonbuk - PSG EN DIRECT : Le geste fou de Neymar pour l'ouverture du score, oh maman que c'est beau !...

08h55 : Hello tout le monde !

Salut les Minutos, on se retrouve comme prévu pour le cinquième et dernier match de préparation des rock stars parisiennes. Les dribbles chaloupés de Layvin Kurzawa et de Carlos Soler vous avaient manqué depuis mardi ? Et bien ce live est évidemment fait pour vous ce jeudi matin, puisque le Paris Saint-Germain affronte l’équipe sud-coréenne du Jeonbuk Hyundai Motors FC. A défaut de Kylian Mbappé, ce sera peut-être l’occase de revoir à Busan la star sud-coréenne Lee Kang-in, en reprise après sa blessure au genou contre Le Havre, voire enfin Neymar (who knows) ? A neuf jours de la reprise officielle du PSG en Ligue 1 face à Lorient, ce dernier test pourrait en tout cas se révéler intéressant pour Luis Enrique et ses hommes.

>> N’hésitez plus, rejoignez-nous par ici dès 9h30, avec un coup d’envoi à 10 heures.