08h20 : Xavi a le blues sur le sujet Dembélé

Le Barça a battu l’AC Milan mardi soir à Las Vegas (1-0). Et Ousmane Dembélé n’a pas joué. Son futur ancien entraîneur ne s’est pas échappé au moment de commenter l’actualité de l’un de ses chouchous. « Je serai très clair, il nous a demandé de pouvoir partir, a lancé Xavi. Il a une proposition du PSG et nous ne pouvons rien faire. Je me sens mal mais c’est une décision personnelle. On s’est beaucoup occupé de lui, mais c’est la loi du marché, nous ne pouvons pas nous aligner sur la proposition qui lui a été faite, c’est hors de portée pour nous. »

« Je lui souhaite bonne chance, même si je suis un peu déçu, a-t-il poursuivi. Mais il nous a dit qu’il avait parlé avec Luis Enrique et Nasser et qu’il s’en allait. Il n’a pas été possible de le convaincre. » Ce n’est plus qu’une question d’heures ou de jours pour que « Dembouz » débarque au Parc des Princes.