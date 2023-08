Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Vendredi 4 août

L’heure n’est plus à s’envoyer de jolies lettres entre le Paris Saint-Germain et l’entourage de Kylian Mbappé. Il semble que tous les coups sont permis afin que chaque camp arrive à ses fins : éviter de voir son meilleur joueur partir libre chez le rival madrilène l’été prochain côté club, toucher l’argent qu’il estime mériter (prime de fidélité du PSG + prime à la signature du Real) côté capitaine des Bleus, qui a répété son intention de terminer son contrat dans la capitale française.

Expédié dans le loft avec les indésirables, et donc écarté de la tournée asiatique, Mbappé pourrait carrément être privé du début du championnat de Ligue 1, le 12 août au Parc des Princes contre Lorient. Sa situation sème la zizanie dans un club déjà habitué aux périodes de tangage, en fragilisant la position du conseiller football Luis Campos et en énervant le nouvel entraîneur Luis Enrique.

Des bruits venus d’Espagne, jeudi soir, ont même évoqué un départ prématuré du technicien, un mois à peine après son arrivée. Selon l’émission radio « El Partidazo de Cope », Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, juge que cette rumeur, publiée dans le quotidien madrilène Marca, portait la marque de Fayza Lamari, la mère de son attaquant vedette. Le média parle même d’une « guerre » entre les deux parties.

Crédibilité : 90 %. Il semble évident que la situation n’a jamais été aussi tendue entre le PSG et Mbappé, et que de chaque côté, on utilise ses canaux de communication pour faire avancer ses pions.

Mbappomètre : L’aiguille est au milieu, tant que le Real Madrid, le seul club dont l’attaquant veut entendre parler, ne bougera pas.