Sale temps pour les clubs historiques du football français. Outre Sochaux, proche du dépôt de bilan, Sedan va repartir en Régional 1, la sixième division. Le Comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) a décidé jeudi de ne pas suivre l’avis favorable du CNOSF concernant le quintuple finaliste de la Coupe de France, deux fois vainqueur (1956 et 1961).

« Le Comité exécutif [Comex] de la Fédération Française de Football, réuni ce jeudi 3 août 2023 en séance, a pris la décision de ne pas donner une suite favorable à la proposition du conciliateur concernant le CS Sedan Ardennes », peut-on lire dans un communiqué.

Un groupe d’investisseurs prêt à reprendre le club

Cette décision du Comex condamne sans doute les espoirs du club ardennais, qui a terminé septième de National 1 (troisième échelon) lors de la saison écoulée, avant d’être rétrogradé en N2 à l’issue d’une première audience devant la DNCG, gendarme financier du football français, puis exclu des championnats fédéraux en appel.

Lundi, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avait pourtant appelé la FFF à reconsidérer la rétrogradation administrative du club en passe d’être repris par un groupe d’investisseurs mené par le banquier d’affaires rémois Guy Cotret, ancien président d’Auxerre et du Paris FC, et par le président des Girondins de Bordeaux Gérard Lopez. Ces investisseurs seraient prêts à racheter les parts de l’actuel président Marc Dubois et à résorber la dette de 900.000 euros.

« Notre projet est refusé. C’est une décision incompréhensible, a déclaré à l’AF Francis Roumy, président du club et très investi dans son sauvetage. L’équité sportive n’est pas du tout respectée. Je suis très déçu après l’énorme travail qu’on a fourni. C’est dommageable car on avait déjà formé un groupe pour démarrer la saison et on a laminé notre projet sans connaître la moindre explication. »

Le Club Sportif Sedan Ardennes n’a pas encore réagi à cette décision du Comex, qui pourrait engendrer un dépôt de bilan. Club fondé en 1919, le CSSA avait déjà connu une crise majeure en 2013, lorsqu’il avait été placé en redressement puis en liquidation judiciaire avant d’être repris par Marc Dubois.