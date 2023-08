Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Lundi 7 août

« Il suffira d’un signe, un matin. Un matin tout tranquille, et serein. » Désolé, qui de plus inspirant que notre Jean-Jacques Goldman pour lancer ce Mbappomètre du lundi matin. Bon, pour la sérénité, il faudra repasser dans le triangle PSG-Mbappé-Real Madrid. Mais L’Equipe révèle une sacrée information : en manque d’un attaquant de dimension internationale depuis le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite, le Real serait ainsi prêt à remettre 180 millions d’euros pour recruter Kylian Mbappé, comme en 2021.

Oui oui, 180 millions d’euros à un an de la fin du contrat de « Kyky », qui pourrait donc s’engager libre avec le Real en 2024. D’après L’Equipe, la proposition de Florentino Perez, visiblement guère rancunier envers la star des Bleus, pourrait même monter à 200M€. Avouez qu’on est à des années-lumière de « l’offre offensante du Real » qu’imaginait la direction du PSG dans un récent article de RMC Sport. Mais attention, car cette issue gagnant-gagnant pour le club parisien et pour le joueur, toujours dans le « loft » du PSG à Poissy ce lundi matin, et quasiment assuré de ne pas jouer contre Lorient samedi en Ligue 1, tient donc à un signe de l’international tricolore.

Toujours selon L’Equipe, Florentino Perez veut en effet s’assurer que le Français souhaite toujours autant rejoindre Madrid dès cet été, malgré ses déclarations publiques allant dans le sens contraire le 15 juin avant France-Gibraltar. Il faudra donc attendre un signe (coucou donc Jean-Jacques) de Kylian Mbappé au sujet de son intention de quitter Paris sur ce mercato pour voir le Real accélérer pour de bon. Mais un tel rebondissement pourrait-il avoir lieu du côté de l’ancien Monégasque, quand on sait l’impact économique qu’une telle sortie médiatique pourrait avoir sur ses fameuses primes de fidélité ? En tout cas, la fin de son impasse sportive devrait passer par cette étape cruciale d’ici au 31 août.

Crédibilité : 70 %. On a toujours un peu de mal à comprendre comment le Real Madrid, après avoir enchaîné les râteaux sur le dossier Mbappé, peut se mettre en tête de claquer 200 M€ sur lui dans les prochains jours plutôt que d’avoir la quasi-garantie de le prendre libre dans un an, mais soit.

Mbappomètre : Vu qu’il n’y a aucune discussion actuellement entre le camp Mbappé et les dirigeants du PSG pour une prolongation, ni même aucune perspective de voir « Kyky » réintégrer le groupe professionnel parisien, la tendance est ce lundi à un départ au Real Madrid avant le 31 août. Le Real a clairement besoin d’un attaquant de renom, le PSG a clairement besoin de liquidités et ne pouvait rêver mieux qu’une somme approchant les 200 M€ vu la complexité de la situation contractuelle, et Kylian Mbappé a clairement besoin de rejouer au football, et ce dans son club de rêve. Banco pour de bon, non ? OK, l’épilogue n’est prévu que pour le Mbappomètre du 31 août, inutile de vous spoiler d’ici-là.