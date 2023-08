Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), 20 Minutes fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Samedi 5 août

Décidément, cette saga ressemble de plus en plus à un remake de La Zizanie, le film de Claude Zidi avec Louis de Funès et Annie Girardot, qui serait mis en scène par Fabien Onteniente. Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé semblent irréconciliables, et ce n’est pas la dernière décision du club qui va arranger les choses.

D’après RMC Sport, l’attaquant vedette, qui refuse de prolonger un contrat qui expire en juin 2024 mais répète vouloir finir son bail au PSG (avant de filer au Real Madrid), va continuer de s’entraîner avec le « loft » la semaine prochaine. Déjà écarté lors de la tournée asiatique, Kyky devrait donc poursuivre son séjour au purgatoire (doré), au côté des tricards (Draxler, Diallo, Wijnaldum…). Sa participation au premier match de Ligue 1, samedi prochain contre Lorient, ne serait pas tranchée, mais on imagine mal Nasser Al-Khelaïfi permettre la titularisation d’un élément qu’il ne veut absolument pas voir partir libre dans un an.

Arrivé dans le bazar parisien voici tout juste un mois, Luis Enrique est bien embêté de ne pas pouvoir s’appuyer sur son meilleur joueur, alors que Luis Campos, qui a déjà été plus influent au PSG, tente de jouer les Casques bleus. Pendant ce temps, Florentino Perez fume la pipe à Madrid.

Crédibilité : 90 %. Etant donné que la situation n’a absolument pas bougé depuis des lustres, et que Mbappé a rabroué tous ses prétendants autres que le Real, on ne voit pas comment il reviendrait à l’entraînement avec le groupe comme si de rien n’était.

Mbappomètre : Que voulez-vous qu’on vous dise ? Encore une fois, tout est bloqué tant que rien ne bouge du côté de la capitale espagnole.